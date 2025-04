Muerte de Julián Figueroa: A 2 años de enviudar, Imelda Tuñón deja entrever que tiene novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unas horas más se cumplirán 2 años desde la repentina muerte de Julián Figueroa, y en la víspera de su aniversario lucutuso, su viuda Imelda Garza Tuñón hizo una revelación que dejó en shock a todos sus seguidores. Resulta que la joven actriz y cantante contó de forma pública que estaría en una nueva relación amorosa, a pesar de que meses atrás se negaba a esta posibilidad.

En las últimas semanas, la originaria de Monterrey ha estado acaparando la atención mediática debido a la batalla legal que mantiene con su exsuegra, Maribel Guardia, por el bienestar del pequeño José Julián, único descendiente del fallecido cantante. No obstante, hace algunas horas Imelda hizo a un lado esta controversia y habló de cómo se encuentra en el terreno amoroso, a casi 2 años de la muerte de Julián, quien murió el 9 de abril de 2023 de un infarto al miocardio.

A través de un live en redes sociales, la regiomontana insinuó que ya tendría novio luego de que un fan la cuestionara sobre este tema: "(La voy a) mantener muy privada, porque quiero proteger a la gente que quiero, a la gente que está conmigo, y al final del día yo sé que se van a enterar, pero voy a tratar de mantenerlo lo más privado posible, porque no quiero que lastimen a las personas que amo", dijo Tuñón.

Sobre el motivo para no brindar más detalles al respecto, la actriz de obras como La Sirenita subrayó: "Hay gente muy loca, hay gente amenazando con armas de fuego, a mí… o sea, hay gente sin educación que está haciendo cosas que no deben de hacer, entonces yo voy a tratar de mantener como todo esto muy cerrado", dijo Imelda.

Por otra parte, Imelda reveló que ya descubrió la identidad de quien está detrás de las presuntas intimidaciones que ha recibido recientemente y anunció acciones legales contra ella: "Esta semana vamos a meter la denuncia contra… la que me está amenazando de muerte, y que está diciendo que me está esperando afuera de mi casa, que me mandó un arma de fuego".

Mientras que horas más tarde, la joven actriz anunció que está por sumarse a una nueva obra de teatro y se trata de nada más y nada menos que Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve. El título de esta puesta en escena ha llamado mucho la atención de los fans de Imelda, ya que la historia habla sobre mujeres que intentan rehacer su vida después de una separación amorosa, lo cual podría acercarse mucho a lo que vivió Imelda tras la muerte de Julián.

