Tras supuesta crisis, Christian Nodal se niega a hacer nuevo dueto con Ángela Aguilar

Zapopan, Jalisco.- El cantante de regional mexicano, Christian Nodal dio una entrevista mientras se encontraba en Zapopan, Jalisco por lo que los medios no desaprovecharon la oportunidad para enterarse sobre varios aspectos de la vida del sonorense, entre los temas que se tocaron fue su opinión sobre el reciente concierto que hubo en el Auditorio Telmex de Guadalajara de la banda Los Alegres del Barranco, ya que durante su presentación mostraron imágenes que hacían referencia a 'El Mencho'.

Otro de los temas que se hablaron fue sobre su próximo disco y si en el incluiría duetos con su esposa: "No viene un dueto con Ángela Aguilar. No, estuvimos haciendo un camping y Ángela también compone canciones, entonces estuvo, ahí tan involucrada como en tres canciones, pero no, no, no viene un dueto con Ángela", aseveró. Por otra parte, Christian expuso que se siente en una de las etapas más plenas de su carrera, pues planea colaborar con algunos compañeros de la industria. "Voy en este álbum y además de duetos muy importantes y lindos para el regional mexicano", expresó.

Durante el concierto del cantante sonorense en el palenque de Texcoco, se le vio muy enamorado de Ángela Aguilar, ya que mientras se encontraba cantando su polémico tema Dime cómo quieres, Christian no desaprovechó el momento para bajar del escenario, cantar a dueto con Ángela y darle un beso, por lo que se le preguntó que si con ese beso están tan enamorados por lo que el cantante agregó: "Pues, dime tú", con una gran sonrisa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en el palente de Texcoco. / Créditos: Facebook

Por otro lado se le cuestionó sobre cual es el mayor error o estupidez que hizo y que hubiera echo diferente, por lo que respondió: "Tatuarme la cara, porque ahorita ya me la estoy quitando, entonces me hubiera ahorrado mucho tiempo". Por ultimo el cantante afirma que lanzará nueva canción el 10 de abril del presente año, y señaló que en el trascurso a mayo se estaría estrenando su nuevo álbum.

Sin dudarlo uno de los temas mas polémicos a los que se a tenido que enfrentar el cantante es referente a su aspecto físico, incluso usuarios afirman que Ángela tiene mala mano, pues recordemos que conforme el cantante pasaba de una relación a otra fue agregando gran cantidad de tatuajes, y muchos de ellos en su rostro,¿ ser que realmente Ángela tiene mala mano?.

Fuente: Tribuna