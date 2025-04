Tristeza en Televisa: Érika Buenfil sufre triste muerte y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas horas, Televisa se vistió de luto debido a la inesperada muerte del reconocido productor, Memo del Bosque, quien en las últimas semanas luchó por su vida debido a una nueva recaída en el cáncer. Por lo anterior, celebridades como Érika Buenfil se sumó a las despedidas para el realizador de programas como 100 mexicanos dijeron, confesando también que ella ya tiene todo listo para el día de su partida.

Saliendo de las instalaciones de San Ángel, la llamada 'Reina de TiktTok' accedió a platicar con la prensa y envió sus condolencias a los seres queridos de Memo, en especial a sus hijos y esposa Vica Andrade. Luego de ello, la artista regiomontana confesó que ya tiene todo listo en cuestiones legales para el día que trascienda de este mundo, y compartió que ha dejado instrucciones claras a su único hijo, Nicolás, sobre cómo proceder en caso de su deceso.

No obstante, Érika confesó que no le gusta hablar del tema: "Pues todos tenemos esa obligación de adultos, y no, no me gusta mucho pensar en eso, y cuando lo llegamos a hablar en la casa, este siempre es muy importante, sobre todo porque uno deja legados, no nada más de que: '¡ay!, mi mamá', no, también económicos, también de responsabilidades, también de muchas cosas", dijo al respecto.

Lo hablo a veces con Nicolás, no le gusta, pero sí, porque, pues yo no tengo a nadie más, entonces, por fortuna le va a tocar a él tomar las decisiones, y no, porque luego también solito es fuerte, pero, pues no quiero ni pensar en eso, y la vida da muchas vueltas, y yo estoy con mucha energía y espero así seguir, nadie tiene comprado nada, pero sí es importante, muy importante dejar todo lo mejor arreglado", agregó.

Sobre el momento en que decidió realizar este trámite del testamento, la guapa rubia contó: "Lo tengo arreglado desde hace mucho, desde que mi mamá estaba malita, ella tenía mucho miedo de hacer un testamento porque en los tiempos de muchas abuelitas de nosotros, el testamento significaba muerte, y yo le dije: 'para que veas que nadie se va a morir, yo también voy a hacer el mío', y aproveché y estamos hablando de hace 15 años o más, entonces yo lo tengo resuelto desde hace mucho tiempo".

Érika Buenfil dijo que su único heredero es su hijo

Sin embargo, la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos y Marisol sorprendió al revelar la identidad de la persona que fue designada como su albacea: "Pensando en que Nicolás no era mayor de edad, y entonces el albacea, aunque yo muera, tiene que haber un encargado, y la recomendación del abogado es que no dejes a tu hermano o a tu hermana, porque tienen tu misma edad, que dejes a alguien joven... y pues yo no tengo a nadie más que a Nicolás, pero sí necesita un abogado o alguien responsable, o sea no puedes dejarle todo a él, entonces yo se lo dejé a un sobrino joven", desveló.

Finalmente, Érika Buenfil aclaró que no ha pensado mucho en lo que quiere que se haga durante su último adiós, pero sí recalcó que desea que sea algo discreto, no obstante, pidió un tipo de música muy especial como última voluntad: "¡Que me canten con mariachi!… Nada, no he pensado en nada de eso, y que me toquen la banda y los tambores, no corazón, no he pensado nada de eso, nada, ni que me anden paseando por toda la ciudad, y ceremonias, y que misas por aquí, misas por allá, algo muy tranquilo".

Y a mí no me gusta el escándalo… con mariachi y tambora, ahí se los encargo", declaró la actriz.

Fuente: Tribuna