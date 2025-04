¿Boda por interés? Chef Poncho Cadena 'culpa' a Litzy de escándalo con su exesposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de semanas, el chef Poncho Cadena está enfrentando un fuerte escándalo debido a que la revista TVNotas sacó a la luz que su exesposa, Marcela Morales, estaba furiosa por su compromiso con Litzy, ya que temía que la cantante se convirtiera en la nueva dueña de la fortuna del reconocido cocinero. Con el fin de aclarar lo sucedido, el juez de MasterChef Celebrity y su futura esposa dieron una nueva entrevista a los medios.

La exintegrante de Jeans y el originario de Hermosillo, Sonora, aparecieron juntos en un evento público e hicieron frente a las publicaciones de algunos medios que mencionaron que la expareja del chef buscaba impedir su boda, debido a que considera que la cantante solo está con él por su dinero. Tomados de la mano, tanto Litzy, pero sobre todo Poncho, no dudaron en responder abiertamente a esta polémical, destacando que su unión está basada en el amor.

No crean nada, oigan, de verdad", dijo la también actriz con una sonrisa.

Por su parte, el empresario culinario resaltó que su futura esposa no necesita su dinero ni el de nadie: "A ver, Litzy no necesita de nada, tiene una carrera que habla por sí misma. Te hablo a título personal porque… No, yo soy un cocinero, trabajador restaurantero que vengo de una familia de hoteleros y restaurantes de Hermosillo, Sonora, vallartenses, Guadalajara y aquí estamos y así pasó".

Sobre las diferencias que aparentemente tiene con su ex, Poncho indicó: "Lo que pasa es que, pues no es que tengas ya la relación de día a día, yo tengo relaciones porque, pues yo me ocupo de manutención, o sea, cosas que tengo que cumplir, mis obligaciones con lo normal, y más de lo que tiene que ser, no tiene por qué ser o por qué haber guerra, lejos de eso".

Litzy y Poncho Cadena ya están planeando hasta su boda

Sin darle gran importancia a este tipo de situaciones, la pareja ha dejado claro que tomarán el asunto con humor: "Pues es que nos ven felices, entonces quieren decir algo malo, pero no. ¡Qué risa!", expresó la protagonista de Cautiva, la nueva telenovela de TV Azteca. En tanto que Cadena agregó: "Hombre, la verdad es que es puro, no, y este ¿pues qué les digo?, pues yo no estoy acostumbrado a esto, entonces…".

E incluso, se dio el tiempo de bromear y responsabilizó a la cantante por esta polémica: "Por la culpa de Litzy, porque está muy bonita", agregó él. Finalmente, Litzy y Cadena manifestaron que su amor vencerá cualquier adversidad, por lo que continúan con sus planes de contraer nupcias. No obstante, la estrella de la serie Una Maid en Manhattan mencionó que aún ni siquiera ha buscado su vestido y dijo cómo será su boda:

No, ¿qué vestido? No tengo nada. No tengo nada todavía, pero tengo el novio, que es lo más importante. La verdad quiero, o sea, que sea como una celebración al amor, que nos divirtamos muchísimo todos, que bailemos toda la noche, que a todos nos duelan los pies de tanto bailar y de tanto comer también. Y ya, o sea, ese el fin de esta celebración", recalcó la artista.

Fuente: Tribuna