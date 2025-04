"El me hechizó": Yuridia confiesa que quedó encantada con Alejandro Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El sencillo que cantó la sonorense Yuridia con El Potrillo denominado Un bendito día, continúa cosechando éxitos en redes sociales, al punto de que después de haber sido estrenado hace casi dos meses en la plataforma de YouTube, actualmente tiene más de 129 mil me gusta, más de seis millones de visualizaciones y más de once mil comentarios. No obstante, relacionado con este tema la compositora mexicana hizo recientemente una fuerte confesión donde dio a entender que quedó encantada con el hijo de Vicente Fernández.

La noche del 5 de abril de 2025 Yuridia se convirtió en primera mujer en llenar la Plaza de Toros México, hubo más de 40 mil personas en aquel evento. Pero no estuvo sola porque la acompañaron en ciertos momentos Majo Aguilar, Reyli Barba y Carlos Rivera. Según información extraoficial hubo un breve contratiempo cuando se fue la luz aunque la intérprete de Amigos no por favor, improvisó cuando comenzó a cantar Ámame de Jenni Rivera.

Es así que ese mágico momento para los fans terminó con su tema Qué Agonía, celebrando con esto sus 20 años de carrera artística, una que inició a sus 18 años al ser seleccionada para la cuarta generación de La Academia junto a Erasmo Catarino, Cynthia Rodríguez, Jolette Navarrete y Adrián Varela, solo por mencionar a los que obtuvieron mayor relevancia por parte del público.

La sonorense dice Alejandro Fernández es todo lo que había imaginado

Yuridia quedó encantada con Alejandro Fernández

En una charla con ExaFM, Yuridia reveló algunos detalles de su encuentro con Fernández para la grabación del mencionado dueto, destacando que Alejandro no la decepcionó, a pesar del temor que le produce tratar a sus ídolos: “Estoy muy feliz. Estoy muy contenta de haberle conocido porque te juro que él me hechizó. Muy pocas veces me pasa que, se siente esa euforia con alguien que admiras, y que cuando lo conoces aparte es todo lo que esperabas”, dijo la intérprete.

A su vez, agregó la exacadémica que a pesar de que intenta tener siempre presente que sus ídolos son solo humanos le cuesta y por eso es que decide no conocerlos. Sin embargo, confesó que cuando conoció a Alejandro él resultó todo lo que había pensado, le gustó su forma de comportarse, muy educado, así como también su voz y hasta su aroma. Por otro lado, aseguró que no podía creer que alguien como él estuviera grabando a su lado.

“Yo le saco muchas vueltas a conocer a mis ídolos, porque trato de decir: ‘son humanos, no los tengas tanto como arriba de un pedestal’, pero él era todo lo que yo me imaginé, o sea, una cosa fina, fina, hermosa. O sea, muy educado, hablaba bajito, ¡olía riquísimo!. Y yo decía: ‘¿qué está haciendo aquí conmigo él? Yo no estoy a su nivel’, pero, pues, para mí fue un sueño grabar con él, y aceptó a hacerlo, entonces ahora, si estoy en deuda con la vida”, remató.