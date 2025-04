¿Es gay? Conductores de Televisa traicionan a Carlos Rivera y filtran su oscuro secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Carlos Rivera de nueva cuenta se encuentra en medio de una fuerte controversia, pues dos famosos conductores de Televisa se le fueron encima en plena transmisión en vivo y filtraron un oscuro secreto sobre él. ¿Lo sacaron del clóset? No, los presentadores de espectáculos abordaron otro tema sobre la carrera del originario de Tlaxcala, sin embargo, hay que recordar que el rumor de ser gay lo ha perseguido durante toda su carrera.

Fueron Martha Figueroa y Pepillo Origel quienes lanzaron contundentes críticas en contra del exacadémico que está celebrando 20 años de carrera. Durante la transmisión del programa Con Permiso, el periodista opinó sobre el reciente concierto que había ofrecido River an España y su primer crítica fue por los movimientos que hace al bailar: "Dice Jorge Ugalde que le fue (muy bien), ya se mueve más que Alicia Villarreal".

Inmediatamente después, su compañera se sumó a las burlas y ella lo criticó por su forma de vestir: "Ya trae el pantalón más flojito, porque yo decía antes '¿cómo se pone el pantalón?' y me la pasaba pensando todo el concierto ¿cómo se puso el pantalón?". En tanto que Pepillo calificó a Carlos de ser un pesado: "Yo fui a verlo a Madrid cuando estaba en El Rey León, cuando era buena gente conmigo, porque él era buena gente conmigo".

Afirman que Carlos Rivera tiene rencor hacia Pepillo Origel y Martha Figueroa

En ese sentido, Origel aseguró que Carlos ha perdido humildad: "De hecho yo le conseguí el primer palenque en Aguascalientes y ya se le debe haber olvidado... Yo lo fui a ver de Rey León y este... no, no, no (no me cayó). Fíjate que yo no sé qué le pasó, me caía tan tan tan bien, que de hecho...", dijo el conductor y posteriormente, aseguró que el esposo de Cynthia Rodríguez le llegó a hacer el feo:

La última vez que fui a verlo a León, ni tú creas que volteó a decirme 'hola', nada".

Luego Martha tomó la palabra y contó cuál es la razón por la que Carlos se molestó con ellos: "Sí sabemos qué le pasó, nos cayó gordo que se volviera tan quisquilloso, porque nos llevábamos perfecto con él y una vez que comentamos que lo llevaban en el coche hasta la puerta del foro de ¿Quién es la máscara?, hizo un dramón". Pero eso no fue todo, pues Pepillo tachó de payaso a Carlos por las exigencias que pone para dar shows:

Ya después pedía para ir a Aguascalientes avión privado para llegar, ¡ay por favor!".

Finalmente, Figueroa lanzó un contudente recadito para Carlos, pidiéndole ser más accesible: "Así son los artistas, pero está mal que sean tan quisquillosos, tiene la piel muy delgadita, los de Huamantla la tienen más anchita, hay que ser alivianado Carlitos", dijo Martha.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable