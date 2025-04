Felipe Gil 'entierra' a Felicia Garza y actor de Televisa lo hunde: "Una falta de respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 10 años como mujer, el compositor ahora masculino, Felipe Gil, ha afirmado que de manera definitiva 'entierra' a Felicia Garza, su identidad femenina. Por este motivo, su sobrino, Marcos Valdés, reconocido actor de Televisa y comediante, despotricó en su contra y lo hundió sin piedad, asegurando que para él, era una completa falta de respeto a la comunidad transgénero lo que hacía.

La historia del famosos compositor dejó en shock a todos, pues en el 2014 decidió confesar que se identificaba como mujer, explicando que tras casi perder la vida lo hizo ser sincero y a sus 74 años revelar la verdad de su ser: "Tuve tres operaciones en una semana, estuve a punto de morirme y fue cuando decidí y dije: 'yo tengo que cambiar'". Pero, a 11 años de ese cambio tan radical que lo alejó de su familia, decidió dejar a Felicia atrás y regresar a Felipe.

Por este motivo, su sobrino, hijo de 'El Loco' Valdés, durante una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, cuando se tocó el tema de su ahora tío, este estalló molesto, señalando que para él, es como que parecía que lo veía como un juego este cambio de identidad: "Creo que el estar jugando al quiero ser transgénero y regresa porque se peleó con toda la familia, o sea, ¿quién lo entiende?, ¿está bien lo que está haciendo?, la pregunta es ustedes, ¿ustedes cree que está bien lo que hace?".

Ante esto, señaló que para él le estaba faltando al respeto a toda la Comunidad LGBTQ+, recordando con coraje, que por mucho tiempo los reporteros de TV Azteca y de otras televisoras lo regañaban cuando le decía tío cuando llegaba a hablar de Felipe, en su tiempo como Felicia: "Es una falta de respeto a toda la comunidad, mis respetos, es una falta de respeto a los transgénero, porque tanto que me corrigieron ustedes que le dijera tía y no tío, ¿ahora qué le digo?"

El hermano mayor de Cristian Castro, destacó que su mayor molestia venía a que mientras era Felicia se fue en contra de toda su familia, e incluso puso en duda su sexualidad, y ahora cree que porque asegura que dejó atrás a Felicia y será Felipe camba todo, está mal, porque no los respeto: "¿Porqué se metió conmigo?, ¿tú sabes algo de mi vida personal?, no ¿verdad?, me la respetas y yo te respeto a ti, no importa lo que seas, pero menos un familiar, como un tío, un hermano de mi mamá, que yo lo adoraba, ¿quién es el que está mal?".

Finalmente, Marco externó que debe de ir a un psiquiatra con urgencia, porque lo que estaba haciendo no era algo de una persona sana mentalmente hablando, así que recalcó que para él, estaba faltando el respeto a toda una comunidad que merece ese respeto: "Necesita ir a un psiquiatra, hay varios Tlalpan, dile que vaya a darse una vueltecita y que lo atiendan, en serio, es una persona que lo necesita si a los 85 años... ¿cuántos años fue transgénero, 10?, y ahora le falta el respeto a la comunidad transgénero y dice adiós".

Fuente: Tribuna del Yaqui