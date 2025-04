¿Galilea Montijo traiciona a Inés Gómez Mont y revela su ubicación? Esto dijo la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se le tachara de cómplice y años en silencio, Galilea Montijo, finalmente ha hecho una muy contundente confesión sobre su postura en el tema de su comadre y mejor amiga, Inés Gómez Mont, ¿será acaso que la presentadora la traicionó y reveló su ubicación?. La estrella de Televisa supuestamente fue investigada por su presunta complicidad con la exconductora de TV Azteca.

Desde septiembre del 2022, Inés y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, está bajo investigación, ya que fueron acusados de delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y más. Desde ese momento se encuentran prófugos de la justicia y su paradero siempre ha sido un misterio, ya que muchos dicen que estaban en un barco en aguas internacionales que no tienen extradición, mientras que otros aseguraban que en Estados Unidos.

Como pasa en estos casos de investigaciones, el vigilar las operaciones de los acusados, suelen salir cómplices, víctimas y demás, y al ser comadres, mejores amigas y confidentes, mucho se ha especulado sobre una supuesta alianza para estos negocios ilícitos entre la expresentadora de Ventaneando y la tan polémica integrante de Netas Divinas, o que al menos conocía de que estaba infringiendo la ley y no dijo nada.

Galilea e Inés en 2014. Internet

Ahora, después de que el presidente de la UIF en México, Pablo Gómez, reveló su paradero y que supuestamente ya podría ser extraditada a México y encarcelada para seguir su proceso legal, la prensa le cuestionó a Galilea sobre el tema, si tiene contacto con su comadre y si es que en verdad estaría en Estados Unidos, a lo que ella dejó en shock, al informar que como buena amiga, no dirá nada de ella: "No tengo nada que hablar del tema y como soy buena amiga, por eso me callo". ¿Acaso es para no traicionarla o porque no están en buenos términos?

Finalmente, cuando se le dijo que ella podría estar involucrada en dichos negocios y habría hecho una fortuna, la presentadora del programa Hoy, impactó con la inesperada confesión de que está endeudada con todos los intereses que debe de pagar en su tarjeta, señalando que todo eso le pasa porque no ahorra y se la pasa gastando mucho: "Claro que no, si vieran mis intereses, no, no, pues esto me pasa por gastalona, nomás".

Fuente: Tribuna del Yaqui