¿Grosero y pedante? Christian Nodal destapa la verdad de su relación con Pepe Aguilar

Ciudad de México.- El cantante sonorense, Christian Nodal, habló abiertamente sobre el cariño y admiración que siente por su suegro Pepe Aguilar, destacando su talento como intérprete y la influencia que tiene dentro de la música mexicana. A pesar de que en redes sociales han surgido diversas críticas debido a que el patriarca de la dinastía Aguilar constantemente aparece junto a su hija Ángela Aguilar y yerno Christian, en esta ocasión Nodal explicó cómo se siente al convivir frecuentemente con él.

El reconocido intérprete de Dime Como Quieres, declaró que sinceramente nunca se imaginó que Pepe fuera tan bueno como suegro, y solo se imaginó que tendrían una buena relación, pero no que será así, un cariño tan profundo por el otro y se llevarían así de bien: "Pues, la verdad, es que no, o sea, no me lo imaginaba como suegro, ¿verdad?, pero sí (tener una estrecha relación), porque siempre hubo un vínculo bueno entre él y yo, siempre que nos topamos en premios o lo que sea, había mucho respeto, mucho cariño".

Sin olvidar que su trato comenzó cuando él le abría los conciertos al intérprete de temas como Por Mujeres Como Tu, Christian alabó el prestigio del papá de su esposa en el medio artístico. Destacó que pese a que él siempre había ido por el tema de las rancheras, también conecta mucho con la industria del regional mexicano, y por eso antes de un romance con Ángela, ellos ya tenían una relación estrecha.

Y aparte le interesa mucho el regional mexicano, es una persona que le ha hecho discos a diferentes intérpretes de regional mexicano, es una persona que ha representado por mucho tiempo la cultura del mariachi, la charrería, los caballos y demás. Entonces es una persona que le interesa mucho el regional mexicano. Y siempre hubo como una conexión por ese vínculo", agregó.

Finalmente, el creador de Ya No Somos Ni Seremos puntualizó que, aunque nunca imaginó que tuvieran un lazo familiar, no le disgusta la idea de poder convivir con Pepe frecuentemente: "Y sí me imaginaba porque me invitaba a hacer diferentes cosas y bueno, los dos andamos trabajando y nunca se daba la cuestión, pero sí, yo creo que sí me imaginaba como tener un vínculo de amistad, o profesionalmente, sí, ahora, de suegro no, pero lo estamos disfrutando también".

Fuente: Tribuna del Yaqui