¡La engañó! Irina Baeva tacha de mentiroso a Gabriel Soto y asegura que sufrió violencia

Ciudad de México.- Después de haber estado en silencio durante meses, la actriz rusa Irina Baeva decidió salir a defenderse de las acusaciones que hizo Gabriel Soto en su contra, pues el actor aseguró que la famosa lo había abandonado en el momento más complicado de su vida, que fue cuando se enfrentó a un probable diagnóstico de leucemia. Frente a las cámaras de Televisa, la también influencer respondió tajante a las declaraciones de su ex y lo tachó de mentir.

Durante su presencia en el programa Montse&Joe, la villana de novelas como Soltero con hijas reveló nuevos detalles sobre la razón por la que se separó de Soto y contó que el verdadero motivo de su ruptura fue el adulterio del galán mexicano, y no su falta de interés para cuidar a su ex en la enfermedad: "Ya, Montserrat, ya, vas a empezar. No, no, no, a ver, totalmente falso, no es cierto. No, no es así, yo estoy siempre cuando hay que estar".

Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas", agregó.

Sobre cómo se enteró del engaño de Soto, la famosa indicó: "Pues mira, creo que la verdad está de más, porque aparte está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema. Entonces realmente no le veo sentido porque de verdad está toda la información". Como se sabe, mujeres que fueron señaladas como las terceras en discordia en esta relación fueron Sara Corrales y Cecilia Galliano.

Y aunque se resistió a mencionar el nombre del histrión de 49 años, Irina confesó que también fue violentada durante su relación: "A ver, mira, yo creo que... Sí, lo puedo decir en este momento, yo creo. Es difícil porque creo que muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado porque cuesta mucho expresarlo. Y sobre todo para mí, luego en mis relaciones, yo soy de relaciones como de mucho tiempo, de bastante", declaró.

Gabriel Soto habría engañado varias veces a Irina Baeva

En este sentido, Irina recalcó que este tipo de detalles hablan a su favor en el tema del amor: "Sí, o sea, realmente no estoy como brincando de una pareja a otra. Un mes, un mes, un mes, no, la verdad es que no", manifestó. Ante las dudas de Oliver sobre la razón para no salir a defenderse, incluso después de haber sido criticada por supuestamente dejar a Soto en la enfermedad, Baeva expresó: "No, no, no, no, para nada. Te digo, yo estoy cuando hay que estar".

Acto seguido, Irina aclaró el momento exacto de su separación, subrayando que el padecimiento que su expareja tuvo en el 2024, no fue el detonante de su separación: "Como a la mitad, diría yo (de la enfermedad). O sea, pero sí, te digo, es totalmente falso. La única razón por la cual mi relación pasada, por la cual terminó, son las infidelidades por parte de las cuales todo el mundo está enterado. Yo creo que hasta tú mismo. Es más, ni siquiera te tuve que decir con quién, ya lo sabías", afirmóó.

Por último, Baeva puntualizó que en su pasada relación padeció muchos tipos de agresiones, aunque recalcó que no sufrió ningún golpe. "Pues bueno, no es chisme, es la verdad. Viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo. Decidí no seguir permitiéndolo más". Finalmente, la rusa confesó que se dio cuenta de que su relación con Soto debía de terminar cuando recibió un mensaje "muy irrespetuoso" por parte del actor:

Hasta el día de hoy que volteo a ver y me acuerdo, inclusive como la sensación, el cómo me sentía, lo que estaba pasando. Híjole, de verdad digo, wow, ¿cómo pude haber permitido tanto?", dijo Irina.

