María José Magán confirma que Matías Novoa incumplió en pagos de manutención de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, el nombre de Matías Novoa ha estado metido en un escándalo por su supuesto incumplimiento en pagos de la pensión alimenticia de su hijo mayor, Axel. Aunque el actor ya salió a defenderse y aseguró que esta información es falsa, su expareja María José Magán dio una nueva entrevista para hablar al respecto y confirmó que el chileno sí incumplió en sus obligaciones como padre.

Como se sabe, actualmente el exgalán de novelas de TV Azteca se encuentra casado con Michelle Renaud, con quien vive en España desde abril del 2024, para el nacimiento de su segundo niño. En ese sentido, María José aclaró que, pese a que Novoa se encuentra muy lejos de tierras mexicanas, ella nunca ha impedido que su descendiente conviva con él: "Sí, yo nunca he evitado que él vea al niño. Son otros temas los que no nos hemos puesto de acuerdo, y yo nunca he privado que Axel comparta con su padre. Es un niño y lo necesita", dijo a las cámaras de Ventaneando.

Asimismo, la concursante del reality MasterChef Celebrity México añadió: "Lastimosamente no está aquí en México, ya no vive en México, pero si no puede compartir por las distancias, pues eso no es culpa mía". Como las dudas continuaban sobre si Matías ha efectuado el pago manutención de su primogénito, la estrella venezolana dejó entrever que existen algunos temas pendientes.

Yo no dije que nunca se había hecho cargo, solo pues hay cosas que no se han cumplido como la ley lo ha dictaminado, y pues eso es lo que se está arreglando. Digamos que cada quien sabe qué carga en su mochila y cuáles son sus responsabilidades", declaró.

María José volvió a exhibir a Matías Novoa

Por último, la actriz de series como Un día para vivir aclaró si su ex ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo sobre el tema económico de su hijo: "Pues estamos como estamos, ya sabemos por qué, ¿no? Perfecto. Eso, pues pregúntenselo a él, a ver si puede contestar, ¿no? Él ahorita sí se hace responsable como tiene que ser, en su momento no completamente, o no como lo dictaminó un juez", finalizó.

Hace apenas unos días, el originario de Chile había dado una entrevista a Televisa Espectáculos donde afirmó que a su hijo jamás le había faltado nada, por lo que era imposible que él no cumpliera con sus obligaciones como padre: "A mi hijo nunca le faltó nada y nunca le va a faltar nada... Hay comentarios y cosas que han salido en las noticias, bueno en la prensa, comentarios que de verdad son fuera de lugar. No sé de dónde salió eso", declaró Novoa.

Fuente: Tribuna