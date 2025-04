¿Mariazel, está grave? Tras hospitalización, la actriz de Televisa hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Mariazel, acaba de reaparecer ante las cámaras de Televisa, con una entrevista en exclusiva, varios días después de que confirmara que fue hospitalizada de emergencia, por temas gástricos, de los que no quiso decir mucho. Ahora, todo cambio e hizo una dura confesión sobre su estado de salud que preocupó a sus millones de fans, ¿acaso se encuentra grave?

La reconocida actriz, el pasado lunes 7 de abril, reveló en su cuenta de Instagram que tuvo que ser internada, después de que comenzó a sentirse tan mal que no pudo continuar con su personaje en la obra Atrapados: "Tuve un tema gástrico que empezó mientras daba función de Atrapados en el teatro Libanés y fui a parar a urgencias varias horas", dijo en sus redes. En ese momento se dijo mejor y que ya estaba en casa con cuidados, más no dio detalles de lo que le pasó.

Ahora, este miércoles 9 de abril, mediante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, Mariazel confirmó que fue al hospital, señalando que la razón que fue una gastroenteritis, explicando que ya es un tema preexistente que siempre la lleva a urgencias, por lo que su estómago ya está sensible: "Sí, una noche complicada, esa noche fue por una gastroenteritis, no es la primera vez que me sucede, de hecho, cada que voy a parar a urgencias es por eso, o sea que mi pancita ya está bastante sensible".

Mariazel confirma hospitalización. Instagram @mariazelzel

La integrante de Me Caigo de Risa, declaró que lo único que puede hacer para mejor su calidad de vida y su estado de salud con este tema, es cuidarse más de lo que ya lo hace, cuidar mejor su alimentación, ingerir más agua y pues no había más que seguirse cuidando mucho para prevenir más viajes al hospital: "Tengo que cuidar aún más mi alimentación, mis hábitos, tomar mucho más agua de la que tomo, y pues ¿que te digo? cuídense".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que además de tema de alimentación, también estaba el emocional, debido a que siempre está muy preocupada por el bienestar de sus dos pequeños y todo eso influye, por lo que sabe que debe de bajarle dos revoluciones a su intensidad, pidiendo que no se preocuparan por ella: "Soy emocional, soy mamá preocupona, soy aprehensiva, vivo con un ritmo acelerado, claro, todo tiene que ver, siempre he vivido así, ya no tengo 20 años y hay que cuidarnos, yo creo que siempre cuando hay algo así, es porque el cuerpo dice 'oye, párale tantito'".

Fuente: Tribuna del Yaqui