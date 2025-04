"No hay villanos": Mariana Ochoa dice que está dispuesta a reconciliarse con Ari Borovoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al menos de parte de Mariana Ochoa existe la posibilidad de que el conflicto entre algunos de OV7 contra Borovoy, así como viceversa, termine de una vez por todas, ya que la madre de Valentina y Salvador volvió a dar a entender que por su parte estaría muy bien una reconciliación con su excompañero Ari Borovoy Hofman, quien recientemente realizó los 90's Pop Tour solo con Kalimba, M'balia y Érika Zaba.

De hecho, Ochoa al fin compartió un poco de contexto a los fanáticos de la agrupación, porque a través del programa Sale Sol confesó que es muy probable que la molestia de Borovoy tenga algo que ver con una deuda que había por allá en el 2019, la cual llegó a tal punto que tuvieron problema económicos e involucraron a abogados, aunque finalmente dijo que en su opinión la persona que actuó mal fue Ari.

Es necesario resaltar que hasta el momento de la elaboración de esta nota el también productor no ha salido a emitir ninguna opinión sobre las últimas declaraciones que ha realizado Mariana. Aunque de acuerdo con información de TVNotas, en marzo del 2025 señaló que él pudo haberla demandado a la conductora por incumplimiento de contrato (por hablar sobre él), pero agregó que no lo hizo por sus hijos.

Ari Borovoy no ha respondido a las últimas declaraciones de Ochoa

En otra de las declaraciones de la cantante profundiza un poco en la raíz del problema: “Pues sí lo he dicho, esta situación a mí en lo personal me pone triste, son temas este, pues en la vida pasan cosas, ¿no?, y eso es un tema de hace seis años, ¿cómo por qué salir y otra vez los dimes y diretes?. No sé cuál habrá sido la intención por parte de Ari, pero mira, por mi parte yo le estoy dando la vuelta, estoy sacando música nueva, no les anuncié el remolino y aquí está. Conste que ya la tenía preparada eh, yo no le puse el nombre, ni me la saqué de la manga”, mencionó la artista.

Finalmente, Mariana descartó que exista una parte buena y una mala en esta historia que hasta la fecha sigue acaparando titulares, dijo que no había villanos, que solo eran seres humanos que tenían aciertos pero también errores Asimismo, pese a que no ha confirmado el motivo principal de esta disputa, en anteriores ocasiones, Ochoa ha expresado su molestia con Ari sobre el presunto mal manejo de dinero dentro del grupo, que ocurrió en 2019.

