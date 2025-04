Pati Chapoy manda contundente mensaje a Imelda Garza Tuñón y defiende a Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida presentadora mexicana, Pati Chapoy, ha decidido hacer uso de sus cámaras de TV para hacerse oír por todo México y mandarle un contundente mensaje a la joven actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, en el que le advierte sobre que debe de quedarse callada con todo el tema legal, y de Julián Figueroa. De igual manera salió a defender a Maribel Guardia y pidió respeto para la actriz.

Hace varios días que ha circulado los mensajes en los que presuntamente la actriz de La Sirenita amenaza e insulta a la actriz de Televisa, por lo cual la joven decidió defenderse y compartió el verdadero mensaje que le mandó a su exsuegra, y señaló que cuando la insultó fue cuando se desató todo y ofreció disculpa: "Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar", decía el mensaje que filtró Imelda.

Ante todo esta nueva serie de dimes y diretes, Chapoy en el programa de Ventaneando salió en defensa de la reconocida costarricense, pidiendo a Garza Tuñón que por el bien de su hijo, José Julián Figueroa, por el de ella y de la propia Maribel, debería de dejar de hacer público este tipo de cosas y defenderse con sus abogados y no darle cuerda al público, y deje de aventar más leña al fuego: "Todo mundo se mete a opinar cuando no deben hacerlo. Bastantes problemas tienen ambas para que sigan aventándole leña al fuego".

Para remarcar sus pensamientos, Chapoy ante las cámaras del programa de TV Azteca, le pidió contundentemente a Imelda, que deje ya de dar declaraciones, que se quede quieta y siga simplemente dedicándose a su hijo y su trabajo, esperando al veredicto final de un juez: "En el caso de Imelda, ojalá ya te quedes quieta, ya no hagas eso. Confía en que todo se resuelva con tu abogado y asunto arreglado, porque la parte que tiene Imelda se va a llevar mucho tiempo".

Finalmente, la líder de los espectáculos pidió al público que dejen de amenazar y criticar a la actriz de Corona de Lágrimas, recalcando que ella simplemente quiere que su nieto esté bien y tenga una vida digna, con una madre sana: "En el caso de Maribel, déjenla en paz, por favor, lo único que ha hecho es tratar de arreglar las cosas por su nieto". Tras esto, remató afirmando que con lo que hace Imelda de mostrar y mostrar pruebas, solo la desacredita ante sus ojos: "Ay, no le creo más".

Fuente: Tribuna del Yaqui