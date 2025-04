Pidió lo desconectaran: Cáncer mata a productor de Televisa y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Memo del Bosque, desgraciadamente, a sus 64 años muriera a causa del cáncer linfático, recientemente en Televisa han recordado entrevistas, en las que el productor de El Minuto VIP, habló de lo insoportable que era el dolor en una de sus complicaciones, en las que incluso pide que lo desconecten y detengan esa sensación. A días de su lamentable deceso, se recuerda esta última voluntad.

En el año del 2017, Memo fue diagnosticado por primera vez con Linfoma de Hoking, por el cual estuvo luchando dos años y en el 2019 fue sometido a trasplante de medula ósea. Pero, después de librar el cáncer, una terrible bacteria, fue atacado por el herpes zoster, es una infección viral que causa una erupción cutánea dolorosa, causada por la reactivación del virus de la varicela, que le causó tanto daño que pensó en quitarse la vida.

Mediante una de las entrevistas más abiertas del productor de Nosotros Los Guapos sobre sus dos años de constante lucha médica, este confesó que fue muy crudo aguantar tanto, especialmente ese dolor que hacía que se desmayara y despertara sintiendo como su lo mordiera un perro: "Cuando tenía esta cosa, sentía como si te estuviera mordiendo un perro y aquí estaban todos los aparatos con las luces. Era un calor infame, una cosa que sentía. Me acuerdo y digo: '¿Cómo pude aguantar tanta cosa?'".

Hay momentos en que sientes dolor, mucho. A raíz del trasplante me aventé cuatro radiaciones, 40, por una cosita que había quedado y desapareció y ya nada", agregó Memo.

El creador de El Príncipe del Barrio mencionó que al inicio de su nueva enfermedad, pensó que se trataba de Covid-19, pero los estudios arrojaron que no, sin embargo, el señala que se sentía fatal y sentía un dolor insoportable que lo llevó incluso a pensar en quitarse la vida: "Me viene el dolor más fuerte que me ha dado en la vida, dolor, no lo peligroso, dolor... Berreaba, lloraba, le pedía a Dios. Es una cosa que me reventaba aquí atrás en el oído y toda la media cabeza, pero el dolor más fuerte que he sentido en mi vida".

Finalmente Memo confesó que incluso le dijo a su esposa, Vica Andrade, que él le dijo que se quería desconectar de todos los aparatos, que su última voluntad era no sufrir más y hasta pensó en saltar de la habitación para escapar de ese dolor tan intenso que lo tuvo n cama varias semanas más tras superar el cáncer: "Fueron tres meses que dije: '¿Qué es esto?', Ya el cáncer, el trasplante y viene esta madre... el olor del sui... . Dos veces le dije a Vica: 'Me quiero desconectar. Si tuviera la manera de tirarme, me mat...".

Fuente: Tribuna del Yaqui