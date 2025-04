¿Será?: 'Platanito' opina sobre Karla Panini y supuesta brujería hacia Memo del Bosque

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, ahora es de nuevo noticia pero no por algo como lo ha sido antes, puesto que en una reunión de medios le hicieron algunos cuestionamientos y la gran mayoría relacionado con el reciente fallecimiento de su amigo Guillermo del Bosque, mismo que perdió la batalla el pasado lunes 7 de abril después de ser víctima de un cáncer muy poco usual.

En esta ocasión Verduzco volvió a opinar sobre Karla Panini, otro personaje del espectáculo poco grato para el público en general, es así que el también DJ mexicano habló sobre el tema que le ha estado dando muchísimas vueltas a redes sociales, se trata de la supuesta brujería de la que fue víctima Karla Luna y ahora se dice que también Memo del Bosque. Con relación a lo anterior Sergio dice que él no cree en esos temas y está seguro que tampoco lo hacía su amigo.

"Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo se fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería. Es parte de la vida y es una enfermedad que llega y no voy a culpar a la brujería por la enfermedad que tiene mi madre", aseguró el presentador mexicano a TVNotas.

Karla Luna y Américo Garza no han respondido a 'Platanito'

Pero, eso no fue todo porque también platicó de Luna y sostiene que Panini tuvo algo que ver en con su deceso, dice que le consta ya que la Lavandera pelinegra le enseñó los mensajes a Platanito donde la rubia le preguntaba al esposo de su supuesta amiga por qué no la golpeaba bien, sin embargo, es relevante mencionar que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el paradero de esa conversación.

Asimismo, TVNotas compartió un fragmento de lo declarado por Sergio Verduzco: "Karla Panini, ¿qué podemos esperar de Karla Panini? Cuando le deseó la muerte y todo lo que me consta, por lo que vi y me enseñó Karla Luna, los mensajes de odio. Cómo le decía a su marido Américo Garza: ‘¿Por qué no le pega... bien?’. Se puede esperar todo de ella", declaró el hombre que una vez fue entrevistado por del Bosque.

Fuente: Tribuna