Televisa, en shock: Muere galán de novelas tras dura enfermedad y su viuda llora destrozada

Ciudad de México.- En días pasados se cumplieron 2 años de la repentina muerte del primer actor Andrés García, quien perdió la vida luego de ser diagnosticado con una cirrosis en etapa terminal derivado de la vida de excesos que llevó a lo largo de su vida. Por motivo del aniversario luctuoso del histrión, su viuda Margarita Portillo dio una entrevista al programa De Primera Mano y terminó rompiendo en llanto frente a las cámaras.

Desde un restaurante en el puerto de Acapulco, donde comenzó su historia de amor con Andrés, la famosa mujer compartió que recordó a su marido en esta fecha tan especial con una misa: "Le mandé hacer una misa, rezamos, con mucho dolor por su ausencia, le pusimos flores, velas, etcétera". Asimismo, la única heredera de García platicó que el negocio en el que se encontraba fue donde conoció a su esposo: "Aquí inició todo".

En ese sentido, Margarita descartó que Yolanda Garza vaya ser la encargada de producir la bioserie del también exgalán de TV Azteca. "Estuvo ella viniendo a hacer entrevistas, pero un día no sé qué mosca la picó y dijo que nos habíamos peleado, pero con ella no hay proyecto". Asimismo, Portillo declaró que al igual que Leonardo García, ella se ha podido contactar con el protagonista de Pedro Navajas a través de los sueños y por medio de una médium de Estados Unidos.

Margarita rompió en llanto al recordar a Andrés García

Margarita además contó que sigue conservando las cenizas de Andrés, con las cuales duerme en su habitación: "Ya va llegando el momento de cumplir su voluntad, de tirar sus cenizas en su playa". Antes de cerrar la entrevista, Margarita volvió a romper en llanto luego de que Lalo Carrillo le mencionara que quizá ya era momento de que se deshiciera de las cenizas del histrión: "¨Pues sí Lalo, pero me está costando mucho trabajo hacer eso".

Incluso, la viuda de Andrés confesó que ha recurrido a ayuda psicológica para atravesar esta pérdida en su vida: "Tengo apoyo psicológico y médico, pero no he podido, me la paso muy encerrada", dijo destrozada. No obstante, doña Margarita aseguró que está cobijada por su familia para poder salir adelante: "Tengo amistades con las que me animo a salir y con mi familia, como ahorita, hay lugares en los que me siento tranquila", dijo consternada y ahogada en lágrimas.

