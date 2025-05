Adiós 'VLA': Tras 8 años en TV Azteca, Kristal Silva debuta como actriz ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora, Kristal Silva, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que recientemente compartió una emocionante noticia a través de los redes sociales. Resulta que la famosa originaria de Tamaulipas publicó un enorme mensaje para dar a conocer que estaba por iniciar una nueva etapa en su carrera, pues luego de 8 años siendo conductora de TV Azteca, ahora anunció su debut como actriz.

¿Se cambia a las filas de Televisa? No, para buena suerte del público del Ajusco, continuarán viendo a Kristal en la señal de esta televisora, pues su primer proyecto actoral será con Azteca. "Tomar nuevos retos en mi vida se ha vuelto una oportunidad para crecer profesionalmente… Si hace 10 años me hubieran preguntado que si me animaría a actuar, diría que no, pero hoy puedo aplaudir mis decisiones y confiando que los límites los ponemos nosotros", inició el mensaje de la conductora.

Acto seguido, la exreina de belleza resaltó su agradecimiento con Azteca por esta gran oportunidad: "Esperen mi debut como actriz en la pantalla de TV Azteca, la casa que me ha dado el espacio para continuar haciendo lo que me apasiona. Mi niña interior está muy feliz porque dejó el miedo atrás", dijo en una publicación de Instagram, que también tiene una foto de Silva en un camerino. Cabe resaltar que la famosa no dio detalles de en cuál proyecto participará.

Kristal Silva confirma su debut como actriz

¿Quién es Kristal Silva?

La noticia del debut en la actuación de Kristal emocionó a sus millones de seguidores, debido a que la famosa nuevamente saldrá de su zona de confort para probar otra faceta. La tamaulipeca saltó a la fama hace más de una década, como reina de belleza, llegando a ganar el certamen Nuestra Belleza México y representar al país en Miss Universo. Tras aparecer varias veces en la pantalla de Televisa, Silva se unió al Ajusco en el 2016 conduciendo el certamen Mexicana Universal.

Al poco tiempo, la estrella de 33 años consiguió que la contrataran de forma eventual en Venga la Alegría, donde logró ganarse el cariño del público y por ello consiguió quedarse de forma titular en el matutino. Actualmente, Kris comparte elenco con personalidades como Sergio Sepúlveda, Pato Borghetti, Tábata Jalil, Jimena Longoria, Luz Elena González, Flor Rubio, Ismael Zhu, Mauricio Barcelata y Ricardo Casares.

Fuente: Tribuna