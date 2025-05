Danilo Carrera dejó Televisa por el cáncer y da fuerte noticia de la terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y presentador ecuatoriano, Danilo Carrera, de 36 años, en su reciente encuentro con la prensa, decidió sincerarse sobre su crisis familiar, que lo hizo dejar Televisa, pese al gran éxito, dando una muy fuerte noticia, con respecto a su lucha con la terrible enfermedad. El joven exfutbolista anunció con inmensa alegría que su madre, doña Elsa Huerta, logró vencer el cáncer de mama tras dos años de una dura batalla para combatirlo.

El artista, quien incluso tomó la decisión de retirarse del medio artístico mientras su progenitora enfrentaba este difícil momento, se sinceró ante las cámaras del programa Sale el Sol, y no ocultó lo feliz que se siente por esta situación: "Sí, muchas gracias por preguntar. Es algo que pronto vamos a dar la noticia ya oficialmente. Igual la gente, pues no sé cómo se enteran de todo, pero ya lo saben. Pero sí, gracias a Dios, mi mamá ya está muy bien recuperada y en nuevos proyectos. Durante su enfermedad, que sí fue muy fuerte. Tuvo muchas quimios, porque estaba en grado 3".

El ex de Michelle Renaud enfatizó la importancia de la detección temprana del cáncer y cualquier padecimiento, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a sus seres queridos: "Es importantísima. Creo que hay que checarse. Si hay algún chico o chica en la familia que me está viendo, díganle a su mamá, y si hay una señora, pues díganle a su familia entera que la lleve, que la acompañe, que no hay nada malo y que siempre se puede checar".

Danilo Carrera. Internet

Sin embargo, el actor de melodramas como Quererlo Todo, señaló que, aunque su madre ha salido avante, seguirá tomando medidas preventivas para evitar complicaciones en el futuro: "Exactamente, como tú lo dices, es etapa de remisión, pero es algo que siempre hay que cuidar. O sea, no se acaba nunca". Finalmente, Carrera expuso que, mientras Huerta enfrentaba su batalla por la salud, se dio el tiempo para estudiar y alcanzó un nuevo logro profesional.

Hizo una maestría. Imagínate lo que es esta mujer admirable, que a pesar de que estaba pasando por un momento muy duro, muy difícil, logró hacer algo tan importante. Y lo que quiero también es motivar a muchas mujeres y ayudar también a las familias para que se unan como nos unimos nosotros", enfatizó.

El 21 de febrero de 2023, Danilo Carrera reveló que su madre había sido diagnosticada con cáncer. En una entrevista, el actor explicó que esta situación lo llevó a hacer una pausa en su carrera televisiva y trasladarse a Estados Unidos para apoyarla durante su tratamiento. Afortunadamente, este episodio ha quedado atrás, y ahora Danilo se encuentra enfocado en sus nuevos compromisos laborales.

Fuente: Tribuna del Yaqui