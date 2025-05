Empresaria brasileña desenmascara a Elda María y defiende a Pablo Montero de acusaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresaria de origen brasileño, Deborah Araujo, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría, en la que de manera contundente defendió a Pablo Montero, después de fuera acusado de agresiones en contra de la influencer y conductora, Elda María, afirmando que la chica que señala como implicada es su mejor amiga y que tiene pruebas para desenmascarar sus mentiras.

Elda, como se sabe, afirmó que el intérprete de Mi Piquito de Oro la invitó a un trío con una mujer, y que cuando ella se negó se puso muy agresivo; dicha mujer sería Karina, modelo argentina y amiga de Deborah. Pero, el caso acaba de dar un giro inesperado, pues la propia influencer salió a dar un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que afirmó que mintió en lo dicho, por celos de la modelo con el cantante.

Ante esto, Deborah habló en exclusiva con el matutino de TV Azteca, para aclarar la inocencia de Pablo, pero sobre todo defender el honor de su amiga, señalando que su arrepentimiento considera que no sería genuino, sino que sería porque hay testigos que la expondrán en su mentira, como ella que puede desmentirla: "Claro, no sé si se está arrepintiendo, o si de verdad vio que no tenía otra salida más que la de mentir, porque vi que tenía otras personas que podía ser un testigo sobre el tema, aquí estoy yo para desmentirla".

La empresaria Brasileña destacó que la casa en la que ocurrieron los hechos, que al inicio fueron pintados como aterradores con amenazas, fue en su casa y la otra mujer es su mejor amiga, por lo que ella puede avalar que todo lo que dijo la ex de Rafael Mercadante es mentira, además de reprenderla por filtrar una foto privada sin consentimiento: "Pasó en mi casa, con mi mejor amiga, modelo de mi marco, entonces ella no está, entonces yo estoy representando a mi amiga para aclarar los hechos. A mí me pareció muy molesto que haya sacado una foto de Karina, escondida con Pablo, y la usara para publicarla en su beneficio".

Finalmente, Deborah confesó que al inicio sí pensó que el actor de Fuego en la Sangre había agredido a la mujer, incluso temió por la seguridad de su amiga, ya que ha escuchado las noticias sobre los ataques de Montero a otras personas, pero que ahora que habló con su amiga, puede decir que es falso todo: "Ese señor, la verdad, ya escuché historias que así pasa con las mujeres, algunas las trata bien, algunas las trata mal, y cuando dijeron que había agredido a la chica, pues sí le creí".

Fuente: Tribuna del Yaqui