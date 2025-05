¿Grave? Tras confirmar terrible enfermedad, Nicola Porcella da fuerte noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confirmar que hay una terrible enfermedad en su familia que pudo haber heredado, el reconocido actor e influencer peruano, Nicola Porcella, recientemente brindó una entrevista para De Primera Mano, en la que se sinceró sobre unos chequeos médicos y dio fuerte noticia de su salud, que causa gran preocupación entre sus millones de fans, ¿acaso vive algo grave en su estado?

Después de haber quedado en el segundo lugar de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Nicola se convirtió en una de las personalidades de la empresa San Ángel más queridas, por lo cual las oportunidades laborales le han llovido y desde ese 2023 ha estado muy vigente en las pantallas mexicanas, y en redes sociales cuenta con un fandom bastante grande que lo sigue y apoya a cada paso del camino.

Por ese motivo, cuando reporteros de Imagen TV lo captaron mientras que ingresaba a uno de los hospitales de la Ciudad de México, despertó su curiosidad y su preocupación, por lo cual no dudaron ni un momento en esperarlo y cuestionarle a su salida que es lo que estaba pasando con su situación. Cabe recordar que meses atrás, Porcella dijo que tenía algo y que se hizo estudios, y dependiendo de que saliera iba a hablar o no de manera pública.

Nicola Porcella. Internet

Dado a que no dio respuestas, los reporteros en cuanto salió el exparticipante de Guerreros 2020 corrieron a su encuentro para cuestionarle que pasaba, a lo que con calma, Porcella los atendió y decidió responder con sinceridad, que fue a hacerse un chequeo, pues su padre tiene dos aneurisma que es hereditario y él prefiere estar en revisión médica constante: "Tuve que hacerme un chequeo, un análisis pero todo bien. Yo conté que mi papá sufre aneurismas, entonces, dicen que es hereditario, dicen que se salta una generación, yo prefiero que se me quede y que salte a mi hijo".

Finalmente, el actor de El Amor No Tiene Receta, declaró que ya tiene casi 40 y por su historias con antidepresivos y sus suplementos para el gimnasio, debía atenderse y estar en constante monitoreo, por lo que eso es todo, asegurando que por el momento todo le ha salido bien: "Mi papá tiene uno (aneurisma) operado y otro que lo tiene controlado, por eso te dan los derrames, por seguridad yo hablo siempre con mi papá, tomaba muchos energizantes, y cosas para el gimnasio, me hago chequeo por eso, prefiero estar bien llevado con el doctor, no hacerlo a lo loco".

Fuente: Tribuna del Yaqui