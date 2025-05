¿Mariana Seoane apoya a Elda María? Esto dice en 'VLA' sobre acusaciones a Pablo Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, para dar un mensaje contundente sobre las tan fuertes acusaciones de agresión que hay en contra del actor y cantante, Pablo Montero, dejando muy en claro su postura ante esta situación, ¿acaso apoyara a Elda María, la influencer?

La expareja de Rafael Mercadante afirmó que vivió momentos de mucho temor e incredulidad con Pablo, asegurando que pese a que parecía ser un caballero y alguien maravilloso, al final fue un patán que la hizo pagar todo lo que consumieron, y que le faltó al respeto exigiendo un trío, que al negarse lo hizo ponerse violento con ella: "En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado. Sí, (temí por mi vida). Me gritó horrible. Me dijo 'te voy a meter a la cárcel por loca. Ya cállate, estoy con la otra'".

Tras estos señalamientos, el intérprete de Mi Piquito de Oro se defendió negando rotundamente que él haya actuado de esa manera y que supuestamente le propusiera hacer un trío, afirmando que era un hombre al que le gustaba más el disfrutar al 100 por ciento de una mujer a la vez: "Así se los digo, por la memoria de mis hermanos y mi papá, eso no es por ahí. Y ni es mi estilo, ¿no? A mí me gusta disfrutar de una persona, pero al 100. Yo no voy a caer en este jueguito de una farsa".

Ahora, cuando Seoane fue captada en un evento, reporteros de TV Azteca y de otros medios de comunicación le cuestionaron sobre el tema de Montero, que es uno de sus mejores amigos, por lo cual la creadora de Niña Mala, afirmó que no sabía más que él estaba bien, y en cuanto a las agresiones solo puede expresar que con ella es un caballero siempre: "No sé nada, pero creo que está bien. No he escuchado nada y yo nunca he visto nada de eso de parte de él".

Finalmente, Mariana pidió que ya no se le cuestionara al respecto, pues no hablaría del tema. Por otro lado, cabe mencionar que Elda María en su cuenta de Instagram compartió un breve comunicado en el que negó haber sido víctima de agresiones por parte del actor de Fuego en la Sangre: "Cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar, y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo. Ya cualquier persona que quiera opinar del tema está de más. Quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él".

