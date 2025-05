Reportan hospitalizada a Yolanda Andrade; reaparece recostada con un contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Yolanda Andrade causó gran preocupación, debido a que varios medios de comunicación reportaron su hospitalización de emergencia, asegurando que su estado de salud estaba delicado y muy grave. Por esto, la estrella de Televisa acaba de emplear sus redes sociales para reaparecer recostada desde su hogar, con un muy contundente mensaje.

Desde que a Yolanda le fue diagnosticado un aneurisma cerebral y casi pierde la vida por este, en el año del 2023, el mundo del espectáculo se encuentra al borde del asiento esperando malas noticias, las cuales por desgracia en su mayor parte han sido especulaciones o errores, como la ocasión en que el medio Quien reportó que la actriz de Rosa Salvaje perdió la vida en medio de su lucha contra su terrible padecimiento.

Ahora, dado a que no se ha presentado en Montse y Joe por cuestiones de su salud, se ha dicho que quedaría fuera de la emisión y que cada vez estaba más grave, por lo que su jefa, Raquel Rocha, tuvo que salir a desmentir ambas cosas, afirmando que ella solo estaba en tratamiento en el extranjero, pero que su trabajo la espera: "Nos escribió justo que le encantaría estar en la grabación de hoy, que ahorita voy para la XEW, pero, pues, está todavía en tratamiento y todo eso y lo que más le piden es que descanse".

Aún con esta prueba, los rumores de su salud siguen siendo muy preocupantes y se ha dicho que está internada luchando por su vida, así que una vez más la actriz de Televisa tuvo que volver a retomar su cuenta de Instagram, para compartir un video en el que aparece recostada y le habla hacía la cámara, y otro mientras camina, pero no se alcanza a escuchar que dice, pues le borró la voz de fondo y le puso música. En Venga la Alegría afirmaron que leyendo los labios solo entienden que dijo: "Gracias en mente y espíritu".

Cabe mencionar que hace u par de semanas ya se había pronunciado para arremeter contra Quien y el medio TV Notas, afirmando que eran de lo peor al solo sacar noticias que alarman a sus seres amados, por lo que pide tacto y se dejen de inventar cosas, solo por no poder darles entrevistas exclusivas: "Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud"

Fuente: Tribuna del Yaqui