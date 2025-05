Salida de Lupillo Rivera de 'LCDLF All Stars' sería por agredir a Paty Navidad en el baño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer Lupillo Rivera está siendo protegido por los altos mandos, debido a que se dice que no salió de La Casa de los Famosos All Stars por problemas en su salud, sino porque supuestamente habría agredido físicamente a su compañera, Paty Navidad, al haber perdido el control por una muy fuerte discusión en el baño. Las fuentes aseguran que fue tan intensa que hasta Niurka Marcos se metió a defender a la actriz de Televisa.

La tarde del pasado miércoles 30 de abril, todos los espectadores de Telemundo quedaron en shock, cuando el propio Lupillo tomó la palabra dentro de la casa y anunció que debido a problemas de salud, era necesario que abandonara el reality show, pues sus médicos le pidieron que abandonara dicho programa. Hasta el momento, el hermano de Jenni Rivera no ha dado el nombre de la enfermedad que padece y el porqué esta le impide estar en el proyecto.

Pero, mientras que se alega que el cantante esta enfermo, en redes sociales comenzaron a decir que el 'Toro del Corrido' pidió su salida porque no soporta que sus estrategias no están funcionando, mientras que el equipo de Alfredo Adame salió a decir que se trataba de una expulsión disfrazada, ya que Lupillo estuvo a punto de golpear a Navidad: "Gracias a los carritos que enviaron a Paty de odio, Lupillo la fue a atacar al baño. Paty no se dejó y este estuvo apunto de golpearla y la que intervino fue NIURKA. Así que señores si sale Niurka es por defender a Paty y quizás si hubo toque o golpes".

Al venir la información del expresentador del programa Hoy, muchos se mostraron incrédulos, afirmando que solo lo difamaba, pero en la cuenta de X, antes conocido como Twitter, uno de los que apoyan a Lupillo y su equipo, salió a confirmar que sí hubo pelea y que sí, se estuvo a punto de llegar a los golpes: "Me cuentan que sí hubo un altercado muy violento que involucró gritos y sollozos, lo cual derivó en amenazas de abandono de al menos dos habitantes. La producción tuvo que entrar a la casa para hablar con TODOS y pasarlos uno a uno al confesionario".

Ante esto, se ha comenzado a decir que los elementos de la producción le tiene prohibido a los habitantes del proyecto hablar respecto a esta delicada situación, y por ello es que antes de la salida del hijo de doña Rosa Rivera hubo mucha censura y después estuvieron censurando a los habitantes cuando hablaban sobre algo que tuviera que ver con la salida del cantante de corridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui