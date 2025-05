Tras anunciar cáncer de mama, actor de Televisa sufre triste muerte y así lo honra su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y expresentador mexicano, Héctor Soberón, desgraciadamente, hace un mes confesó tener cáncer de mama, y pocas semanas después, se reveló que sufrió una triste muerte a causa de la terrible enfermedad. Por fortuna y desfortuna, a la vez, Soberón es un superviviente, pero su hermano no y perdió la vida por este mal instalado en su estómago, por lo que acaba de confesar como lo honra su familia.

A inicios del mes de abril, el histrión de melodramas como Corazón Apasionado, contó públicamente a varios medios de comunicación que hace ocho meses le fue detectado un tumor en el pecho, que se confirmó que se trataba de cáncer de mama, asegurando que los hombres también pueden tenerlo, aunque no es tan común. Por fortuna, señaló que no era maligno, sino benigno y con un tratamiento quedó libre y vivirá muchos años más para contar su experiencia.

Tristemente, mientras que Soberón festejaba que su vida no corría riesgo, confesó que el que no pasó con la misma suerte fue su hermano, Alejandro Soberón, ya que él tenía cáncer de estómago y era bastante agresivo, y aunque no quiso dar detalles de su estado, sí mencionó que era un panorama más complicado: "Hoy en día mi familia la está padeciendo también con uno de mis hermanos… Pensábamos que mi hermano estaba sano y de la noche a la mañana esta mal. Ahorita ya hay metástasis. Estamos todos ayudando y ver qué onda. A él, le dio en el estómago".

Por desgracia, el ex de Michelle Vieth, a una semana de hacer estas confesiones, el 12 de abril del 2025, se le informó que su hermano perdió la vida a causa de esta terrible enfermedad. En TV Notas, una presunta fuente cercana a la familia, declaró que todos ya sabían que ese era el inevitable destino de Alejandro, pues los médicos lo desahuciaron por toda las metástasis que generó, afirmando que "ya no había nada que hacer", y todos se fueron a Puerto Vallarta a que pasara sus últimos días en paz.

Ahora, durante una entrevista con el programa Hoy, Héctor por primera vez habló de este proceso tan doloroso, afirmando que su familia está unida y es muy doloroso, y aunque no quiso dar más detalles de la situación, destacó que ya le hicieron un ritual funerario y que cumplieron su última voluntad, arrojando sus cenizas al mar, terminando con las declaraciones: "Ya se hizo un ritual, se tiraron sus cenizas al mar, ya todo quedó, ahora pues obviamente viene seguimiento, estar con mi mamá, porque obviamente es algo duro".

A partir del minuto 1 con 40 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui