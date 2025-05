Actriz de telenovelas mexicanas preocupa a sus fans por supuesta delgadez extrema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo una fuerte preocupación han comenzando a manifestar los fanáticos de la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, actual protagonista de Me atrevo a amarte, esto después de que comenzaran a notar que la famosa perdió bastante peso desde que inició este proyecto televisivo, entre los rumores están que posiblemente lo hizo para obtener el papel de Victoria Pérez-Soler Paz, una joven que se ve envuelta en intrigas familiares, injusticias y personas del pasado que buscan venganza.

No obstante, en las redes sociales de la cuenta de Televisa los internautas no pueden evitar notar la gran diferencia del físico que tenía Dos Ramos hace un año en su anterior serie, Vivir de amor, por lo que este cambió tan drástico ha hecho que hasta las redes sociales de la modelo se inunden con preguntas respecto a su estado de salud, así como sobre si alguien de la producción la está forzando a llegar a esos límites.

El asunto tomó tanta fuerza que los seguidores consiguieron que a través de una entrevista la celebridad respondiera las dudas, pero lejos de calmar las olas, se vieron agravadas, pues para muchos la contestación no fue satisfactoria, ya que mencionó que estaba muy bien y que de hecho la decisión había sido tomada por su propia persona, que lo hizo para perder grasa porque se ha enfocado en hacer mucho ejercicio.

En su cuenta de Instagram algunos comentarios cuestionan su estado de salud

“Soy una mujer que come muy bien, no se preocupen, sólo que yo hago mucho ejercicio y yo quería marcar un antes y un después del cuerpo. El aspecto que tenía mi personaje anterior con este personaje nuevo, creo que es parte del trabajo de los actores y yo así visualicé a mi ‘Victoria’; me la estoy disfrutando, me veo y me encanta lo que estoy viendo”, afirmó la también bailarina y presentadora.

Finalmente, de acuerdo con información de TVNotas, Kimberly comenzó su carrera el 15 de abril de 1992 en Caracas, Venezuela. Sin embargo, su verdadera popularidad se expandió cuando inició en las telenovelas latinoamericanas, especialmente dentro de las producciones de Venevisión, Telemundo y Televisa. En esta última empresa logró el foco de atención cuando interpretó a Maribel de la Fuente al lado de Camila Sodi (Rubí).

Fuente: Tribuna