Conductor de Televisa, despedido de 'LCDLF México' por no apoyar a Adrián Marcelo; esto dijo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Mauricio Garza, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó su despido de La Casa de los Famosos México, debido a que no se vende y no apoyó a Adrián Marcelo, pese a que la producción de dicho reality show le pidió en varias ocasiones que lo protegieran al hablar bien o simplemente ignorar ciertos temas polémicos.

En la segunda temporada del reality show de la empresa San Ángel, se dijo mucho que Endemol, así como Kirén Miret, estaban protegiendo a Marcelo porque en su formato querían de la polémica, aunque resultara ser un violentador, incluso el mismo presentador regiomontano aseguró que cuando pidió su salida, los argentinos que lideran dicha empresa, le pedían que no se fuera, pues estaban muy contentos con su contenido.

Ahora, después de un año de esta polémico, Mauricio, que se confirmó no será parte de la tercera emisión, presentó una entrevista con Maca Carreido, en el que confesó que productores le pidieron que lo protegieran, en especial después de la pelea con Gala Montes, pidiéndole que no hablara mal de él: "Me dicen casi casi en una junta, que tenía que decir yo cosas de Adrián Marcelo, como justificándolo, como buenas, no como tal, pero decían 'entonces no van a decir nada de esto, porque tal y tal', entonces yo decía 'sí digo esto, es como si estuviera a favor de esto'".

Ante esto, señaló que él no tiene nada en contra del presentador de Multimedios, que respeta su humor negro, pero que personalmente no empata con él, pues siente que en muchas ocasiones se excede, y al final él solo quería cuidar un poco de su integridad como persona y demostrar que no estaba de acuerdo, pero trataron de silenciarlo: "Mi integridad no está en venta. Una vez que yo comencé un discurso, y yo me lo quité porque me dijeron 'no Mua, no, salte de ahí', o sea, salte de ese tema y yo de 'No estoy diciendo nada malo, nada que comprometa a la producción'".

Ante esto, declaró que él al final no detuvo su discurso y dejó ver que estaba de acuerdo con la manera en que la intérprete de La Oportunidad alzó la voz para no permitir con lo que no estaba de acuerdo, señalando que ante todo estaba defendiendo sus valores, principios, el que es ser él, afirmando que eso era la pre y post gala, con un formato más libre de ser ellos mismos, y no tan lineal como el que tenía Galilea Montijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui