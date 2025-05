Elena Rose, cantante venezolana, se disculpa por señalamientos con su publicidad en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 9 de mayo comenzaron a circular muchísimas fotografías donde se veían letras de las canciones que tiene actualmente Andrea Elena Mangiamarchi, conocida por su nombre artístico Elena Rose. Es así que la Ciudad de México se vio inundada por supuesta promoción para la venezolana que se presentará en la entidad este próximo 12 de agosto de 2025 a las 21:00 horas en el Lunario.

Algunos de los comentarios que ha recibido la productora y compositora venezolana-estadounidense son:

"La gente queriendo hacer de menos a Elena Rose llamándola pseudoartista cuando es talento en toda la extensión de la palabra, miles de canciones que ha escrito y han sido éxitos mundiales. Un error de marketing se comete y ella lo aceptó. Te queremos, Guerrera de la Luz (@valgarcilazos en X) "Con que fueron ellos los que atiborraron con esa publicidad" (@Marco_Clara97 X)

"No tengo ni idea de a quién se le ocurrió semejante tontería, pero después de meses de reportes a Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y ellos sin hacer nada, decidí con la ayuda de mi camarada Santiago Campos y mi padre, retirar algunas estampas. Es de absoluta pena que algo tan evidente haya tardado tanto en atenderse, y la incompetencia de la secretaria para solucionarlo es obvia. Se seguirá esperando que se retiren los que faltan", publicó un usuario de X (antes Twitter), Daniel Jiménez.

Comunicado de Elena Rose

Por su parte, la celebridad no se quedó con los brazos cruzados y lanzó un comunicado de prensa, mismo donde dejó en claro que tanto su equipo como ella desconocían por completo la situación, pero a pesar de que aclaró que no había sido su culpa aceptó las críticas hacia su persona. A su vez, especificó que en cuanto se enteró, se comunicó rápidamente con los responsables para que retiraran la publicidad.

"Lo monté en mi página pero aquí lo digo de nuevo: Estoy sinceramente molesta. Acabo de ver las fotos de la publicidad que se colocó en México y ni mi equipo interno ni yo teníamos conocimiento de esto. Lamentablemente, muchas veces todo recae sobre el artista, y me toca hacerme responsable incluso de decisiones en las que no estuve involucrada ni fui consultada. No vivo en la ciudad. Te quiero, México. Y les mando un abrazo con todo mi corazón", así respondió a un internauta Rose.

Fuente: Tribuna