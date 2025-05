¿Está grave? Rey Carlos III no viajará a conocer al Papa León XIV; este es el fuerte motivo

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El Rey Carlos III se encuentra dando de que hablar, después de que se confirmó que no viajará a Roma, para poder conocer al nuevo líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, por lo que en su lugar va a enviar a su hermano menor, el Príncipe Eduardo, representando su estatus como líder de la Realeza británica. Aunque no hay algo confirmado, se cree que el fuerte motivo sería cuestiones de salud, ¿está grave?

El 8 de mayo del 2025, el mundo conoció al nuevo líder del estado del Vaticano, el padre Robert Francis Prevost, que ahora será conocido por todos como el Papa León XIV, después de que al menos 89 cardenales, de los 133 elegidos, votaron para elegir al sucesor del Papa Francisco I, a un par de semanas de su triste fallecimiento. Aunque León XIV ya ocupa oficialmente sus labores papales, aún debe hacer la toma de posesión.

Como sucede cada que se elige a un nuevo líder de la Iglesia Católica, se hace una toma de posesión en el que el elegido papa, de manera oficial confirma su fe y se compromete con la labor que tiene su nuevo puesto, y en la cual la mayoría de los líderes mundiales se presentan para presentarse formalmente. En esta toma de posesión se podría esperar la presencia de Donald Trump, de Claudia Sheinbaum, y por supuesto Carlos III, líder de la Corona británica.

Pero, a una semana de que se realice dicha ceremonia, programada para el próximo 18 de mayo del año en curso, alrededor de las 10 de la mañana, el padre del Príncipe William no será quien se presente en Roma, al Vaticano, para representar a la Realeza, como debería de ser, sino que mandará a su hermano menor, Eduardo, que actualmente es el Duque de Edimburgo, en su representación y de la familia.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha dado los motivos por el que el padre del Príncipe Harry, y su esposa, la Reina Camilla Parker, no estarán presentes como dicta la tradición, pero se cree que podría ser por motivos de su preocupante estado de salud, en medio de su lucha contra el cáncer, pues se ha afirmado que no la está teniendo fácil, y le cuesta más trabajo el viajar, o al menos eso destacan medios británicos.

