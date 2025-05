Lo humillaron y ofendieron en vivo: Actor de Televisa es despedido de 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y escritor, Nacho Casano, al parecer estaría sufriendo las consecuencias de enfrentarse fuera de cámaras a Maripily Rivera, pues supuestamente, después de que fuera humillado y ofendido en plenas galas en vivo, y que este se defendiera detrás de bambalinas y no la dejara sobajarlo, los productores habrían decidido despedirlo de La Casa de los Famosos All Stars, antes el tiempo determinado.

Casano en Sale el Sol hace poco reveló que en vivo de las galas de Telemundo para hablar del reality show, fue humillado, pero, que nadie se dio cuenta que detrás de cámara hasta fue amenazado por parte de la polémica actriz y empresaria boricua, Maripily. Ante estas declaraciones, la también estrella de realitys, declaró en De Primera Mano que esas son absolutas mentiras y que jamás ha dañado de esa manera a nadie.

Por esta serie de dimes y diretes, el actor de A Qué No Me Dejas, en TV Notas dio su versión completa de los hechos, afirmando que lo ocurrido con Aleska Génesis es punto y aparte, destacando que es ridículo en general, porque todo detonó de un comentario que él hizo el 27 de abril, en el que aplaudió una estrategia de Paty Navidad, señalando que es válido que no piensa igual, pero que se había sobrepasado detrás de cámara de una manera impactante.

Según Casano, la exparticipante de Guerreros 2020 lo llamó muerto de hambre, que sus libros valían tres pesos y que por ser mediocre es por lo que solo duró cuatro semanas, y que él no tenía idea con quien se estaba enfrentando, que era la mejor y 'La Patrona', señalando que él le externó que lo que pasaba es que nunca se había enfrentado con un hombre de verdad, y él no discutía, sino que hablaba con argumentos, y porque fuer mujer iba a dejar que le gritara: "Lo hizo a la mitad de un foro, con no sé cuántos camarógrafos. Es la primera vez en mi vida en que escucho a alguien denostar a alguien por la profesión de escritor".

Decirme muerto de hambre cuando estamos en el mismo show. Cualquier profesión es respetable. No me molestó el haber salido en la semana 4. Me gusta mi trabajo. Por eso me pagan. No sé por qué ha dicho que es ‘La patrona’. Ella no es patrona de nadie. Es un insulto para minimizar a los demás", agregó.

Finalmente, Nacho destacó que ella misma se ofende, pues trabajan donde mismo, en el mismo proyecto, y si lo ve mediocre debería de irse de ahí. Sin embargo, al parecer, el meterse con Maripily sí sería su peor error, debido a que afirman que los de producción, después de la humillada le llamaron para despedirlo de manera definitiva de las galas, para mantener al denominado 'Huracán Boricua'. Hasta el momento ni Nacho ni Maripily lo han confirmado.

Fuente: Tribuna del Yaqui