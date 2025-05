¡Lupita D’Alessio se sincera! Revela detalles sobre su retiro, su testamento y su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, que se retiró de la actuación hace más de dos décadas, dejó sin palabras a todo Televisa y TV Azteca después de confirmar que hace unas semanas estuvo al borde de la muerte. La también cantautora mexicana se entrevistó con un reportero del programa Ventaneando y confirmó que ya tiene todo listo para el día de su partida, incluyendo el testamento y su última voluntad bien especificada.

Se trata de Lupita D'Alessio, quien acabó en el hospital durante el pasado mes de marzo debido a un serio cuadro respiratorio, que la hizo cancelar varios conciertos. Tras permanecer en silencio durante todo este tiempo, ahora la llamada 'Leona Dormida' contó detalles del tremendo susto que se llevó: "Nadie se lo esperaba, yo no me lo esperaba. Estaba aquí lista para hacer (mi concierto), y todavía '¿verdad que sí puedo así?'. ¿Sí puedo? Cada vez era progresivo, y progresivo, y progresivo", contó la artista que radica en Cancún.

Yo llegué al hospital con 199 la presión de arterial, 199-77. Altísima. Y de oxigenación tenía 62. Nada de oxigenación. Y con 39 grados de temperatura. Y era madrugada del viernes. ¿Así me voy a presentar el viernes y el sábado?, me muero", agregó sobre su malestar.

Al respecto del motivo de su padecimiento, Lupita indicó: "Tenía un broncoespasmo que era lo que a mí me provocaba enfermarme a cada rato… Me dijo el doctor que él no sabe cómo podía seguir cantando así… Yo sufría cuando salía a cantar. Lo padecía". Afortunadamente, el médico que la atendió, encontró el remedio para su situación y aunque fueron momentos complicados, ahora ya está recuperada.

Fue muy agresivo lo que me hicieron, sí, fue el catéter en la ingle de la pierna izquierda, en el fémur, la vena femoral. Fueron como cuatro bolsas de antibióticos porque tenían que combatir, desinflamarlo rápido. Llegué blanca, ¡casi me muero!", declaró.

Lupita D'Alessio confirma que estuvo al borde de morir

Y hablando del peligro que corrió su vida, la actriz de novelas de Televisa como Cartas sin destino, Pacto de amor, Tiempo de amar y Lo Blanco y lo negro confesó que ya dejó instrucciones para el momento de su fallecimiento. "Sí, porque ya me ven en Gayosso. Les va a salir muy caro cuando llegue ese tiempo, porque tienen que ir a Cancún, pagarse el vuelo, pagarse un yate, porque para empatar en el yate de mis hijos donde van a tirar ahí mis cenizas, eso cuesta una lana… Enfrente de mi casa, ahí", dijo sobre su último deseo.

En ese sentido, doña Lupita agregó: "Nada más que acompañen a su madre allá a Cancún, y dejen muchas flores blancas y música. Yo quiero música. Alegre. Todos de blanco, bonito, todo feliz, mi pura familia, incluyendo a Jack Borovoy". Sin embargo, cuando le mencionaron el tema de su herencia, la madre de Ernesto D'Alessio señaló que a sus hijos no les gusta hablar del tema, pero resaltó:

Ahí está… Ya son tres varones adultos, no necesitan del testamento de lo que deje su madre. Ellos tienen su propio trabajo, tienen su propio dinero, tienen sus propios éxitos. Ellos se valen por sí solos, están sanos, están bien hechos para trabajar, no necesitan nada".

Por otra parte, al pensar en su retiro profesional, Lupita manifestó que desea hacerlo en un recinto muy especial para ella. "El Auditorio, si me late chocolate. Es un escenario que yo le tengo mucho cariño y sería bueno despedirme de ese escenario. Si se llega a dar esta despedida, que sea como en honor de todo lo que hemos hecho, eso es lo que yo quiero", aseveró.

Finalmente, Lupita reveló que una de las razones por las cuales pensaría en su retiro es por la falta de compositores para ella; no obstante, expuso el nombre de quien le gustaría que le escribiera canciones. "Nodal, dame una canción", dijo a la cámara con la esperanza de que el esposo de Ángela Aguilar reciba el mensaje.

