¿Malagradecida? Sylvia Pasquel expone la peor cara de Silvia Pinal y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a que estaba por celebrarse el Día de las Madres, en la reciente transmisión del programa Netas Divinas tuvieron como invitada a Sylvia Pasquel, a quien recibieron no solo para que les platicara sobre su experiencia con la maternidad, sino que además revelara cómo fue crecer criada por doña Silvia Pinal, una de las artistas más reconocidas de México.

En primer lugar, Sylvia contó que han sido meses sumamente complicados debido a que no puede tolerar su partida, ocurrida en noviembre de 2024: "¿Cómo no? lo que más extraño es verla, su casa estaba al lado de la mía, entonces yo ni he entrado ya a la casa, se siente horrible, se siente bien feo", declaró la también cantante. Posteriormente, Natalia Téllez le preguntó cómo fue para ella darse cuenta que era hija de una famosa.

Nunca me di cuenta que era hija de una persona diferente, yo nací en un círculo de artistas, mis amigos eran los técnicos, los maquillistas".

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal tuvieron sus diferencias durante su juventud

En ese sentido, la abuela de Michelle Salas compartió que ella tuvo una crianza bastante dura: "Mi mamá era una sargento conmigo, yo fui la primera, entonces tenía una educación muy militarizada, mi abuela era muy estricto, de que tienes que salir de blanco de tu casa". No obstante, 'La Pasquel' expuso que doña Silvia trató totalmente diferente a sus hijos menores, Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Dobló las manitas con Alejandra y Luis Enrique".

Además, dio ejemplo de algunas reglas que le impuso doña Silvia: "No me dejaban usar brassier, ideas de mi mamá, yo creo que no quería que supieran que tenía una hija de 11-12 años". 'La Pasquel' compartió que a diferencia de Alejandra, quien siempre fue "muy rebelde", ella fue bastante sumisa y por ello su madre tuvo ese trato hacia ella: "Fui muy fácil de controlar, yo no soy peleonera ni enojona".

Incluso, la villana de Televisa ventiló que llegó a ser golpeada como parte de su educación, algo que ella no replicó con sus hijas. "A mis hermanos ya no les tocó que mi mamá les pegara". Finalmente, Sylvia declaró que ella sentía que sí había favoritos en su familia pero no entró en muchos detalles.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable