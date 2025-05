"No sean envidiosos": Lucero defiende a sus hijos tras ser llamados 'nepo babies'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucero, La Novia de América, rompió el silencio con respecto a las numerosas críticas que reciben sus hijos, Lucero Mijares y José Manuel Mijares Hogaza, quienes han sido señalados en bastantes ocasiones como jóvenes privilegiados que no saben nada en lo absoluto sobre la vida la real y que tienen un espacio dentro de la música sin habérselo ganado.

De acuerdo con información de Infobae, todo sucedió durante una transmisión en vivo en redes sociales para responder algunas preguntas del programa Juego de Voces, un show popular donde los artistas antes mencionados se enfrentan a sus propios hijos y lo hacen de la única manera que saben, cantando. Como dato interesante está que el primer capítulo se estrenó el 7 de abril de 2024 y hasta la fecha sigue transmitiendo.

Es así que en el live estaban no solo Lucero y Manuel Mijares, también los acompañaron Yuri y Emmanuel, estos grandes artistas comenzaron a charlas con sus fans, pero también defendieron a sus hijos de los juicios públicos, con mayor énfasis la exextrella de Televisa, pues uno de los aspectos que más defendió es el talento de sus seres amados, afirmó que son artistas no porque sean sus primogénitos, sino porque tienen el intelecto.

Lucero y Lucero Mijares

“Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, porque hay gente por ahí diciendo: ‘Claro, porque son hijos de artistas’, a ver, no sean envidiosos ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro. Hay muchos hijos de artistas que no tienen el talento ni las ganas ni nada, pero estos hijos nuestros; tienen una cosa que tienen que entregar y tienen que sacar y ya, que la gente los quiera bueno pues ya”, declaró.

Finalmente, dejó en claro que su hijo, José Manuel, tiene mucho que mostrar en el escenario, pero agregó que a él no le gusta, prefiere ser productor musical. Además, añadió que independientemente de tu madre y padre, tienes todo el derecho de compartir tu arte. Es relevante mencionar, que un 'nepo babies' es alguien que llegó hasta donde está sin ningún mínimo esfuerzo y todo por ser hijo de una figura importante.

Fuente: Tribuna