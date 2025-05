Tragedia en la música mexicana: Fallece vocalista de Los Caminantes; murió ahogado en playa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la música mexicana de nueva cuenta se encuentra de luto, pues en las últimas horas se reportó la muerte de un famoso cantante, noticia que dejó en shock a todo el género. Resulta que durante la mañana de este sábado 10 de mayo, los seguidores de la famosa agrupación Los Caminantes despertaron con la triste noticia de que había fallecido Mario Sotelo, quien fuera vocalista de este grupo.

Fue a través de diversos medios de comunicación y perfiles en redes sociales donde se señaló que Sotelo falleció de forma reciente y de una manera sumamente trágica: Murió ahogado. El también músico oriundo de San Francisco del Rincón, Guanajuato habría fallecido durante la madrugada de este sábado 10 de mayo, en pleno festejo del Día de las Madres, a la edad de 65 años.

De acuerdo con información retomada por el portal de noticias RadioFórmula, el intérprete de temas como Para qué quieres volver habría perdido la vida dentro del mar, en Guatemala. Presuntamente, Sotelo fue sacado sin vida de la playa El Semillero el municipio de Tiquisate, Escuintla, en Guatemala. Se dijo que Mario acudió a una presentación al país de Centroamérica y después de cumplir con el compromiso laboral, salieron a relajarse a la playa.

Desafortunadamente, Mario fue arrastrado por la corriente y no logró salir con vida del agua: "Testigos alertaron a los servicios de emergencias, pero al llegar confirmaron que el cantante ya no contaba con signos vitales", relató el periodista José Luis Morales. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte de Sotelo, pues la información sobre un presunto ahogamiento no ha sido confirmada.

Sin embargo, la agrupación Los Caminantes, que lanzó su primer sencillo en 1982, ya reaccionó a la triste noticia y usó sus redes sociales para despedir a quien fuera su músico durante años: "Nos entristece el inesperado fallecimiento de Mario Sotelo. Mario fue un talentoso músico que formó parte de la familia de Los Caminantes durante muchos años. Nuestro más sentido pésame a su familia. Que descanse en paz", escribieron en Instagram.

Fuente: Tribuna