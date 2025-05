Wendy Guevara responde a mujer que busca demandarla por acostarse con su esposo y exhibirlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora mexicana, Wendy Guevara, recientemente brindó una entrevista en la que fue muy firme con su contundente respuesta, a una mujer que lanzó la amenaza de demandarla, por difamación y daño moral, por exhibir que se acostó con su esposo, durante un podcast, en el que contó santo y seña de cómo se desarrollo esa situación que ahora genera gran polémica.

Guevara durante su paso por Miami, Florida, no solo se dedicó al programa Desiguales, donde estaba pactado que solo estuviera por dos meses, sino que también disfrutó de la ciudad estadounidense, conociendo puestos de mariscos, restaurantes, antros y bares, en los que ella misma confesó que tuvo sus amoríos con varios empleados, narrando que incluso se metió con un stripper que está casado, señalando que compartiendo una cerveza la situación se tornó más intima.

Ante esta situación, una mujer llamada Bianca, que resultó ser la esposa del presunto stripper que tuvo sus quereres con Guevara, salió a arremeter en contra de la actriz de Un Amor Viejo En París, declarando que iba a interponer una demanda en su contra, por difamación y por divulgar intimidades, además de poner en duda su matrimonio y sus gustos por las mujeres transgéneros, asegurando que su esposo le contó otra cosa.

Por su parte, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, dejó en claro que ella no tiene miedo a las amenazas de la mujer, destacando que ella puede hacer lo que crea que es necesario que debe de hacer, pero que ella tomará también sus medidas y sabe que no tiene porque temer en realidad: "Que se haga lo que se tenga que hacer. Obviamente yo voy checando y todo, para defenderme y todo eso. No importa lo que vaya a hacer":

Para concluir con el tema, la colega de Nicola Porcella dejó en claro que todo stripper, ya sea que es hombre o mujer, en realidad deberían de hacer la aclaración de su estado civil, pues tampoco es que los clientes se preocupen mucho por eso, destacando que de seguro el hombre no es la primera ni la última vez que le es infiel con su clientela: "Yo creo que cuando una persona trabaja de stripper, hombre o mujer, yo creo que los clientes que vamos ahí, a ese tipo de lugares, no andamos preguntando si eres casado, ¿o sí? Yo creo que cuando eres stripper tienes que decir que eres soltero porque pues voy a andar en una mesa y otra".

Por otro lado, celebró que se encuentra en Televisa haciendo negociaciones para forma parte de un nuevo proyecto que afirma que será padrísimo, pero no ha revelado si se trata de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, o tiene otro en puerta: "Vengo a dos juntas de trabajo donde me están ofreciendo algo muy padre y la verdad no puedo decirte, hasta que me den luz verde de poder decir y que se haga el proyecto, que me digan ‘no pues sabes qué mi Wendy, pues claro'; entonces ya ahí voy a andar de chismosa platicándoles".

Fuente: Tribuna del Yaqui