La traicionó y dejó: Galilea Montijo llora al recordar el 'abandono' del amor de su vida

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Galilea Montijo, recientemente mostró un lado muy vulnerable, y afirmó que se sintió traicionada y abandonada, en un momento que cree debió de sentirse amada y arropada, cuando la 'dejó' el amor de su vida, incluso mientras que recordaba el triste momento, no pudo evitar revivir todo como si le pasara en ese momento y rompió en llanto por un segundo.

Actualmente Montijo tiene una relación sentimental con el guapo modelo español, Isaac Moreno, con el cual comenzó a salir después de su divorcio del padre de su único hijo, Fernando Reina. Pero, aunque en su momento confesó haber amado con toda su alma al político, y ahora se dice sumamente feliz y enamorada del también fotógrafo, no son el amor de su vida, ni el más grande, sino que ese es su primer y único hijo, Mateo Reina Montijo.

Pero, pese a que ella ama y da la vida por su primogénito, como siempre lo dice, el menor decidió irse a vivir a Acapulco con su padre, mientras que la presentadora del programa Hoy se queda en México trabajando en Televisa. Ahora, por primera vez, Montijo abrió su corazón, y confesó lo doloroso que fue ese momento y su primera reacción: "A mí me pidió: 'Mamá, yo me quiero ir con mi papá'. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (en Ciudad de México). Entonces fue un momento de: 'Claro que no, yo soy tu mamá'".

En su sinceramiento en el programa Netas Divinas, Galilea recordó que para ella fue como una traición, que sentía que su hijo la estaba abandonando, y fue como una reacción inicial de querer amarrarlo a la cama y no dejarlo salir de su cuarto jamás, pero, que al final, decidió validar los deseos de su hijo, y dejarlo ir, dejar que esté con su padre, y verle el lado positivo a toda esta situación que señala no es nada fácil, aunque lo ve feliz.

La actriz de Mujeres Asesinas declaró que aún a veces siente que desea morirse y la peor madre del mundo, pero que ha entendido que Mateo está en una etapa en la que para él, es más importante una figura masculina que la de la mamá, que él ya la necesitó y la tuvo, pero que ahora siente que necesita al papá: "A mí se me cayó el mundo. Sentí que era la peor mamá del mundo. Yo me quería morir. Sentí que me partí por la mitad; o sea, y sigo sintiéndolo... de verdad. Camino como zombie y sintiéndome la peor mamá".

Finalmente, declaró que su pequeño se siente muy feliz y en un espacio seguro porque está rodeado de su padre y de sus hermanos mayores, que también viven con Fernando, pero que todos los días le habla, ya sea por llamada o por mensaje, y siempre está en sus momentos importantes: "Está en el club de Toby con el papá. Están hablando de cosas de hombres. No hay día que no hablemos. (Su hijo) es un niño amoroso, maduro y sabe que estoy aquí para él, siempre".

Fuente: Tribuna del Yaqui