Maripily Rivera debería pagar millonaria multa por atacar a Aleska en vivo de Telemundo

Ciudad de México.-

“Todos se dieron cuenta de los tremendos gritos que pegaba la señora Maripily sin importar dónde estaba. Además, no dejaba de atacar a Aleska, quien solo decía que estaba tranquila y no había hecho nada. Maripily estaba vuelta como una fiera, gritando por todos lados. Incluso, si no interviene la producción a calmar los ánimos, Maripily estuvo a punto de irse a los golpes contra Aleska”

“Solo di mi argumento en gala con respecto a una estrategia de Paty Navidad y punto. A Maripily no le pareció mi comentario. Algo muy normal, porque para eso estamos ahí. Me dijo ‘muerto de hambre’ y que me fuera a escribir mis libritos de tres pesos. Y que por eso estaba aquí afuera. Además, me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”, declaró en entrevista exclusiva para TVNotas.

La producción pudo comprobar que la boricua sí ofendió a su compañero, algo que no están dispuestos a tolerar, por lo que contemplan sancionarla.

Si bien no se sabe qué clase de castigo tendrá, se intuye que podrían prohibirle participar en las galas o, peor aún, vetarla definitivamente de cualquier proyecto futuro en Telemundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui