No es considerado como expareja Sergio Andrade para Gloria Trevi en su vida amorosa

Ciudad de México.- La cantante Gloria Trevi al hablar de su vida amorosa no incluye a Sergio Andrade como su expareja al referirse a sus relaciones del pasado porque el mismo le confirmo que nunca fueron nada y asegura nunca disfruto de su soltería debido a la polémica desatada por el clan Trevi-Andrade en la que se vio involucrada y estaba privada de su libertad.

Gloria Trevi se ha convertido en una de las artistas pop más importantes de México, pues sus canciones se han transformado en “himnos” que han traspasado más de una generación, su nombre también se dio a conocer por los vínculos que la relacionaban con Sergio Andrade, de acuerdo a una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado y citada por Milenio.

” Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho a los 15 años, luego se me atravesó este señor, que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro ‘tú y yo no somos nada’ entonces cuándo dicen ex pareja de Gloria Trevi yo digo ‘¿Cómo? si él me dijo a mí que él y yo no éramos nada”.