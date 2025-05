A semanas de arrancar LCDFM productora dice porque no corrieron a Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La productora Kién Miret anunció su retiro del reality La Casa de los Famosos Edición México y revelo algunos secretos detrás del show de Televisa, entre ellos la polémica salida de Adrián Marcelo a quien no considera que fuera más agresivo verbalmente que alguno de los participantes de la segunda temporada del programa.

De acuerdo con información de Infobae, la reconocida productora detrás de los exitosos programas Máster Chef, Gran Hermano y La Casa de los Famosos, dijo a el conductor René Franco en una entrevista para su canal de YouTube, que nunca lo defendió como se decía y que el mismo público tuvo la oportunidad de eliminarlo y no lo hizo.

“Cuando quedan todos nominados después de un conflicto violentísimo, todo mundo quiere sacar a Adrián Marcelo, abrimos las votaciones y Adrián Marcelo no sale. La votación del público que es la única que decide quién se queda, quién se va y quien gana, no tuvieron la voluntad de que Adrián Marcelo se fuera”, indicó.

Señaló la productora que cada quien tiene la responsabilidad de lo que dice ahí adentro y no encuentra un momento en cada una de las escenas en que Adrián Marcelo sea más violento verbalmente que algún otro personaje o diga algo más grave de lo que le dijeron a él, por ello no va a defender a nadie, al anunciar que no será parte de la tercera temporada que está a semanas de arrancar.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024, estuvo marcada por señalamientos de violencia de género, incluidos los realizados por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, donde estuvo implicado Adrián Marcelo, exparticipante del team Tierra. El influencer regiomontano salió del reality show el pasado 3 de septiembre de 2024, sin embargo, no se mencionó nada sobre él en el resto del programa de televisión.

