Alexa Hoffman afirma que Héctor Parra abusó de Daniela Parra y la demanda; así le responde

Ciudad de México.- Después de años luchando contra su propio padre, Héctor Parra, ahora, la joven Alexa Parra Hoffman, que a pedido eliminar el Parra de su nombre de manera pública, recientemente ha confirmado que demandó a Daniela Parra, su hermana, después de defender al actor de Televisa, señalando que la revictimiza, pese a que ella también fue abusada sexualmente por su progenitor, o al menos eso afirma. Por su parte, la actriz le da contundente respuesta.

A cinco años de comenzar con su pelea y que Parra esté encarcelado por corrupción de menores y abuso sexual, y de que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, lo defienda a capa y espada, haciendo de todo para probar su inocencia, o al menos la que ella cree, Alexa ha decidido mediante su cuenta de Instagram, interponer una demanda en contra d su propia hermana, asegurando que no le dejó de otra.

Fue mediante su abogada, Olivia Rubio, que puso la demanda contra su media hermana, acusándola de violencia digital y mediática y revictimización, señalando que esto podría constituir delitos bajo la Ley Ingrid y la Ley Olimpia: "Con lo que no contaba, además de enfrentar ese proceso, me iba a enfrentar con la revictimización, no solo de los medios de comunicación, sino también ha sido de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador", dijo Alexa en su video.

“Daniela, al principio yo entendí y pensé que me estabas atacando por miedo a que se supiera tu propia historia y todo este tiempo he decidido callarme para protegerte. Te he seguido protegiendo con mi silencio, pero ya no. Sabes que le mandé un mensaje por messenger a mi papá defendiéndome y defendiéndote, diciendo que no estaba bien lo que hacía y que yo ya no me iba a dejar, pero también te defendí a ti… Tú solo me has atacado siempre", agregó Parra Hoffman.

Ante esto reveló que pese a que Daniela afirma que Héctor es un pan de Dios, la realidad es que cuando ella también tenía entre 12 y 13, se encerraba con ella en el baño, aterradas de como le pegaba a sus perritas, destacando que no logró sostener las mentiras ante un juez, que no hay manera en que se le hiciera normal que su padre durmiera con ella a veces, incluso destacó que ella misma ha confesado que también llegó a dormir con el actor de Pequeña Traviesa en un colchón.

Pero eso no fue todo, pues compartió un mensaje que le escribió a Parra, en el que niega que Ginny Hoffman los separó, sino que le dice que lo hace por haber abusado de ella y de Daniela. Ante esto, se volvió a dirigir a la joven Parra, afirmando que la demanda porque ya no le quedó de otra: "Convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar, porque solamente hemos sido presas de un depredador".

Ante esto, la exparticipante del programa Hoy, empleó también sus redes sociales, como Instagram o X, antes conocido como Twitter, para desmentir contundentemente lo dicho por su hermana, lanzando comentarios como que la odian y ella es feliz comiendo pan, o que solo le lavan el cerebro con mentiras: "Lo único que confirmo con ese video… es el cocowash que le andan manejando desde hace AÑOS. Chanfle, ni modo". De la misma manera, destacó que sostiene lo que siempre ha dicho y lo hará hasta últimas consecuencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui