Anuncia Bad Bunny dos fechas más en CDMX para concierto en Estadio GNP Seguros

Ciudad de México.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny, anunció dos fechas más para su concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ante el éxito en la venta de boletos para la gira 'Debí tirar más fotos world Tour'; el público podrá adquirirlos en preventa Banamex y en Ticketmaster, anunció en sus redes sociales

Por la tarde de este lunes 12 de mayo, el intérprete de grandes éxitos como Tití me preguntó, Me porto bonito y Ojitos lindos, anunció que se trata de las fechas de los días 12 y 15 de diciembre, las cuales se suman a los conciertos Sold out del 10 y 11 de diciembre.

Según información de Infobae, la preventa está activa desde este mismo lunes 12 de mayo, y la venta general dará inicio el martes 13; esta gira marcará un hito en su carrera al incluir por primera vez un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, además de su regreso al país tras el éxito de su anterior gira, World’s Hottest Tour, que agotó entradas en el Estadio Azteca.

El 'Conejo Malo', uno de los artistas más influyentes de la música latina, ha generado gran expectativa con el anuncio de su nueva gira mundial que lo llevará a presentarse en estadios de todo el mundo, incluyendo Europa, Japón y América Latina. Además, Bad Bunny ha alcanzado logros históricos, como ser el primer artista latino en superar las 100 entradas en esta prestigiosa lista y mantenerse en los primeros lugares de los rankings globales por semanas.

El concierto de Bad Bunny ofrece varios precios para su concierto

Se conoce que los conciertos de esta gira no serán simplemente espectáculos musicales, sino experiencias inmersivas que prometen transportar a los asistentes al universo creativo del artista, se dice que en la puesta en escena destacará sus raíces puertorriqueñas y celebrará los elementos que lo han convertido en un ícono global, gracias a su capacidad de conectar con diversas audiencias.

Los costos para el espectáculo de Bad Bunny van desde los 12 mil 183 pesos, en área PITS, general A 4 mil 863 pesos, general B 2 mil 8 pesos, zona GNP 4 mil 741 pesos, verde B3 mil 155 pesos, naranja B 2 mil 557 pesos, verde C Mil 935 pesos, naranja C Mil 93 pesos, ya cuentan con el cargo del servicio por Ticketmaster y pueden variar de acuerdo con la ubicación de los lugares si son en primeras filas, esquinas o lugares pegados a pasarelas o escenarios.

Fuente: Tribuna