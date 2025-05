Conductora de 'Hoy' exhibe a Andrea Legarreta con actor de Televisa: "Se besaron sabroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora, Andrea Legarreta, acaparó los titulares de la prensa después de que una compañera del programa Hoy exhibiera los tremendos besos que se dio con un galán de Televisa. Asimismo, la propia estrella de San Ángel sorprendió a sus fans luego de confesar si tiene intenciones de comenzar a vender contenido exclusivo, pues es una de las más aclamadas de la TV gracias a su gran físico.

Quien exhibió a Andy de manera pública fue Martha Figueroa, a través del programa Con Permiso que comparte con Pepillo Origel y que se transmite por Unicable. Durante la reciente emisión, la periodista habló sobre el regreso de su amiga y colega a la actuación diciendo: "Está feliz por dos cosas, porque regresa a las novelas y porque la volvieron a besar después de mucho tiempo".

En ese sentido, Pepillo preguntó quién era el gran afortunado de besar a Legarreta y Martha expuso: "Colunga... la besó Fernando Colunga porque le tocó hacer con él, escenas de la novela en la que va estar". Aunque la conductora relató que los besos entre Andy y el actor mexicano son meramente ficción para el melodrama Amanecer, también resaltó que la exesposa de Erik Rubín quedó encantada con estas escenas:

Un beso es un beso y se besaron sabroso, según supe, que besa muy bien Colunga, que muy padre y que desde que se separó de Erik Rubín no se había besado con nadie, porque no ha tenido ninguna pareja, y ahora con Colunga sí se besó", narró.

Asimismo, la titular de la sección Desayunando y chismeando en Hoy mencionó que Colunga no fue el único actor con el que Legarreta tuvo escenas subidas de tono: "Primero se besa con Colunga y luego se besa con otro actor, con Luis Iván Arana, entonces se besó con los dos".

Andrea Legarreta no venderá fotos de sus pies

En otros temas polémicos, Legarreta habló acerca del interés de algunos de sus seguidores por ver fotos de sus pies y contó si planea vender este tipo de contenidos. "¡Ay!, caray, no, no me he dado cuenta. Había visto, sí, unas fotos muy fuertes, que esas no me gustan en absoluto. Hay fotos alteradas mías, incluso dentro del foro, como en ropa interior, agarran cualquier imagen y alteran el cuerpo", expresó la famosa frente a diversos medios.

Al respecto, la actriz de ¡Vivan los niños! incitó a sus fans a no consumir este tipo de contenidos: "Y lo que yo de verdad anhelo es que la gente cada vez deje de creer más en esto. En estas imágenes, en los chismes, en las cosas mala onda porque luego caen". Acto seguido, Legarreta solicitó que se pueda legislar para sancionar a quienes busquen engañar a la gente con esta falsa información.

Y pues yo insisto, que se pueda hacer algo porque que te pongan así, con estas imágenes tan fuertes, me parece muy muy irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, lo de los pies, pues, no sabía", señaló.

Posteriormente, Andrea instó al público a no gastar dinero en este tipo de contenido, además de verificar las fuentes de donde obtienen ese tipo de material: "La gente, perdón, pero la gente que boba que está dispuesta a pagar algo que esté hecho con inteligencia artificial, o que de pronto y promueven cosas y entran, y caen en estos engaños. Mejor que vean las redes de la gente a la que siguen, que se metan a investigar, y si esta persona lo publicó y lo puso en sus propias redes, pues ahí entonces pueden creer, pero lo demás yo creo que ya no puedes creer en nada", declaró.

Fuente: Tribuna