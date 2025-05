Danka Castro, hija de la actriz Daniela Castro, revela que fue víctima de acoso escolar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Danka es la hija mayor del matrimonio de Daniela Castro con Gustavo Díaz Ordaz Castañón, nieto del expresidente mexicano. Es así que la hija de una de las villanas más icónicas en las telenovelas de Televisa confesó que, durante su adolescencia, vivió uno de los momentos más terribles de su vida, una etapa que la marcó por completo, pues sus compañeras de colegio solían burlarse y hasta la agredían físicamente.

La joven de 22 años destapó algunas de las heridas internas a través de una entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin. Contó que le pasó durante dos años mientras asistía a una reconocida escuela de élite. A su vez, la hermana de Alexa Ordaz Castro admitió que todo comenzó porque ella quería pertenecer a un grupo de alumnas que solían ser muy unidas, lo que la llevó a soportar vejaciones.

“Sufrí un bullying fuertísimo. Me metieron a un bote de basura, casi me meten al escusado. Me pegaron en las piernas. Me patearon. Me aventaron de las escaleras. Me quitaron mi comida. El bullying aumentó cuando acusé a las niñas con la prefecta. Pensaba que no me iban a creer”, describió la actual personalidad de internet que tiene más de 200 mil seguidores en su Instagram.

Danka Castro

De acuerdo con TVNotas, dijo que a la semana de haber reportado a esas niñas, procedieron a tirarla por las escaleras, algo que provocó su silencio y que decidiera ocultar las evidencias de los abusos. En un inicio, se ponía suéteres de manga larga para no mostrar sus brazos porque estaban llenos de moretones. Por su parte, la celebridad mexicana que también estaba presente en la entrevista, al escuchar las palabras de su primogénita, rompió a llorar.

“Mi hermana me salvó. Es una inspiración para mí. Es muy madura y es un ejemplo para mí. Estaba en tercero de primaria y ella pasó al siguiente año y se dio cuenta de que no comía en el recreo, y me metía a la enfermería, porque no sabía dónde estar para que no me molestaran. Ella le contó a mis papás lo que estaba pasando”, concluyó su historia Danka. Es relevante mencionar que estará compartiendo pantalla con su madre, Daniela Castro, en el próximo melodrama Cautiva por amor.

