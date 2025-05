"Es muy difícil": Yadhira Carrillo confirma separación de Juan Collado e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Yadhira Carrillo, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera pues este 2025 tendrá su triunfal regreso a Televisa, sin embargo, en la cuestión personal no la está pasando tan bien. En una entrevista con diversos medios de comunicación, la originaria de Aguascalientes confirmó que está separada del abogado Juan Collado y reveló los fuertes motivos.

Como se sabe, desde hace semanas se especulaba que la intérprete de los melodramas La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de Amor se encontraba distanciada de Juan e incluso, hubo quienes aseguraron que ya habían iniciado el proceso de divorcio. Sin embargo, ella nunca aceptó estas versiones y cuando los reporteros le preguntaban al respecto, prefería evadir el tema y no entrar en detalles.

Sin embargo, este lunes 12 de mayo que está celebrando su cumpleaños 52, Carrillo decidió sincerarse y confirmó que sí se separó de Collado, pero no por lo que todos piensan. La actriz le contó a los reporteros que está distanciada del famoso abogado porque este se encuentra viviendo en otro continente: "No podemos vernos porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil, esa es la situación de la que tanto se ha hablado".

Yadhira Carrillo enfrenta rumores sobre su divorcio

En ese sentido, la estrella mexicana que su separación del ex de Lety Calderón no es algo nuevo: "Tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos". No obstante, Yadhira afirmó que el cariño que siente por Juan desde que se casaron hace casi 13 años sigue siendo el mismo: "Pero mi respeto, el cariño eterno hasta el día que me muera, será 100 por ciento igual que desde el primer día".

Poco antes de hacer esta confesión, Yadhira compartió con la prensa que regresaba plena a los melodramas luego de casi dos décadas alejada del canaol de Las Estrellas: "Cuidada por mi esposo, llenísima de mucho amor, cuidada como si fuera un bebé, es un hombre extraordinario". Cabe resaltar que los rumores apuntan a que Juan Collado podría estar viviendo en España, tras recuperar su libertad luego de estar preso por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz