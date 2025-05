"Ha sido difícil": Tras ser apuñalada 13 veces, Valentina Gilabert hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi perder la vida tras ser agredida y recibir 13 puñaladas, por parte de la creadora de contenido, Marianne Gonzaga, la reconocida influencer, Valentina Gilabert, acaba de emplear sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores que "ha sido difícil" el proceso de sanación, y no se refería al tema físico, sino al emocional y espiritual, haciendo una dura confesión de esta situación.

Hace varios meses, todo México quedó en shock cuando se enteraron que dos menores de edad se vieron en un altercado sumamente violento, pues una de ellas, la influencer Marianne, apuñaló en 13 ocasiones a otra influencer y nieta del actor Mario Casillas, Valentina, por presuntamente un ataque de celos, ya que estaba en una cita con su expareja. Gilabert es un auténtico milagro, pues tras varios días en terapia intensiva al borde de la muerte, logró sobrevivir, y hoy en día está sana y salva.

Pero, pese a que sigue con vida, está sana y los daños ocasionados por el arma blanca tienen solución, el camino no está siendo fácil, tanto que ha casi seis meses del altercado, apenas está comenzando a retomar un poco de su vida normal, destacando que recibe mucho apoyo de su familia y amigos, que no la han dejado: "Hoy quiero comentarles que estoy tratando de retomar una vida normal, dentro de lo que se pueda. Le agradezco a Dios el poder estar aquí con la gente que amo, mi familia, mis amigos, todos los que me han apoyado y estado para mi".

Valentina casi muere tras agresión a Marianne N. Internet

Pero, la nieta del actor de Televisa, revela que aún lucha por una estabilidad y paz interior después de todo lo ocurrido, afirmando que aún asimila muchas cosas y el proceso no está siendo sencillo, pero que aún así busca la manera en la que pueda salir adelante buscando lo bueno en lo malo: "He trabajado mucho en mi estabilidad y paz interior. No se puede experimentar en cabeza ajena y todo esto ha sido un proceso difícil, en el que a pesar de todo lo malo, sigo buscando las cosas buenas".

Finalmente, quiso agradecer de nueva cuenta el estar con vida y el apoyo de todos los que no han soltado su mano en este doloroso proceso, y afirma que seguirá saliendo adelante: "Gracias a todos los que me han apoyado, y me mandan la mejor vibra del mundo. Los quiero mucho, y gracias infinitas por todo". Su mensaje cargado de significado, lo compartió en su cuenta de Instagram junto a una foto de ella al caminar, mientras que se refleja su sombra ante el sol brillante.

Valentina da dura noticia de su proceso. Instagram @deprimeramano

