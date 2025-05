Joanna Vega-Biestro lanza zarpazo a Crista Montes por querer desheredar a Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia Montes sigue con las constantes diferencias de opinión, aunque ahora intervino una nueva figura en el asunto, pues el pleito se reavivó hace unos días cuando anunció la controversial madre de Gala Montes, Crista Montes, que efectivamente no les dejará nada de herencia a sus hijas; esto incluye hasta a Crista Fernández, mejor conocida como Beba Montes, hermana mayor de la actriz.

Primero que nada, la mujer de 55 años se encontró accidentalmente con los medios de comunicación, quienes de inmediato comenzaron a interrogarla sobre algunos temas relacionados con las mujeres a las que les dio vida: “Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo. Algo que he aprendido en esta situación es que los papás no deben dejarse en último lugar. Ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar”, afirmó.

De acuerdo con información de TVNotas, Joanna Vega-Biestro, no se quedó callada y opinó sobre las decisiones que piensa tomar Crista, es así que la presentadora del programa Sale el Sol, mencionó que se le hacía muy raro, porque supuestamente la señora no tenía nada de dinero, además agregó que ninguna de sus hijas necesita herencia, pues las dos son muy trabajadores y pueden solas.

Por su parte, la reconocida conductora te televisión mexicana, también se animó a hablar acerca del monto que le pagó Adrián Marcelo a la exmánager de Gala: “‘¿Le durará lo que le pagaron por la entrevista de Adrián Marcelo? Que lo aproveche mucho. Le deseo que le dure mucho, que lo meta al banco y le dé intereses”, mencionó Vega-Biestro, periodista con más de 20 años de trayectoria.

Finalmente, la exreportera reconoció que ha estado a punto de encontrarse frente a frente con Crista Montes, pero admitió que iba con su hija y, según sus palabras, ella sí quiere a su pequeña y no desea exponerla a ese tipo de polémicas. Sumado a esto, las redes sociales de nuevo se dividieron, unos apoyan a Joanna y otros están molestos, creen que la víctima en todo esto es la mamá de las celebridades.

