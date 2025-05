Lupita D'Alessio le 'echa el ojo' a Christian Nodal; manda recadito a Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida intérprete, Lupita D'Alessio, dejó en shock a todos sus seguidores y fans después de que hiciera una inesperada declaración acerca de Christian Nodal, además de que envió un mensaje a la esposa del sonorense, Ángela Aguilar. En entrevista con el programa Ventaneando, la llamada 'Leona Dormida' confesó que ya le 'echó el ojo' al intérprete originario de Caborca e hizo públicos sus deseos.

Como se sabe, este fin de semana D'Alessio regresó a los escenarios luego de su reciente crisis de salud y fue reconocida por sus más de cinco décadas en el ambiente musical. Antes de ofrecer un gran concierto en el Zócalo capitalino, Lupita se entrevistó con Ventaneando y alzó la voz a favor del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se encuentran en el ojo del huracán desde que anunciaron su relación en junio de 2024.

Referente a Nodal, Lupita confesó que desea que el sonorense le pueda componer una melodía antes de que ella abandone su carrera: "Es un chavo que compone muy bien y que compone muy maduro para su edad. Estaría increíble. Digo, si volteara para acá, ¿no? Pero entiendo que está ahorita en su éxito y está padrísimo, pero sí creo que por las letras que él ha sacado, él compone fuerte, él compone letras fuertes, o sea, dedicatorias y cosas así, ¿no? Es el único", expuso la intérprete de Ni guerra ni paz.

Tras recalcar que no desea verse muy desesperada, Lupita reveló que ya ha podido trabajar con Pepe Aguilar, quien ahora es suegro de Christian: "Pero no es: 'Nodal, dame una canción'. No, o sea, no. Es que yo con su suegro ya hice un disco, con Pepe, me produjo un disco precioso de ranchero, de mariachi. Muy bonito, muy bonito, sí", subrayó.

Finalmente, D’Alessio hizo alusión a las críticas que ha recibido Christian en torno a su vida privada, y solicitó que ya no sigan atacándolo por esta situación. Incluso, hasta saltó en defensa de la joven hija de Pepe: "Nodal, te amo y a tu esposa también, los amo a los dos de verdad. Yo los amo a los dos, es una pareja preciosa. Ya déjense de meter con esa pareja, por favor. Ya, déjenlos en paz", concluyó. Hasta este momento, Christian no ha respondido a los elogios de Lupita, pero se espera que lo haga cuanto antes.

Fuente: Tribuna