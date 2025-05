¿Teme por su vida? Alejandra Guzmán llega con 10 guardias al AICM; esto dice la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, fue vista por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) después de haber sido intervenida quirúrgicamente para la extracción de un quiste sinovial irregular. La también actriz impactó al llegar con 10 guardias de seguridad y dar polémicas respuestas a reporteros de Hoy y otros medios de comunicación, ¿acaso teme por su vida?

La intérprete de Hacer el amor con otro se mostró esquiva para hablar con los reporteros, aunque aclaró que su recuperación avanza favorablemente, a pesar de las especulaciones que circularon sobre la gravedad de su operación. En medio del chacaleo se limitó a decir: "Rompimos récord", haciendo referencia con respecto a su presentación en la Feria Tabasco 2025 del pasado sábado, donde celebró el Día de las Madres.

Custodiada por 10 elementos que impedían la labor de la prensa, la hija de Enrique Guzmán respondió a las dudas de los reporteros sobre su estado: "Gracias, muy bien. Me dicen que le siga dando". Sin querer detener su paso, La Guzmán confesó lo difícil que fue pasar dicha fecha conmemorativa sin la presencia física de su madre, doña Silvia Pinal: "Desgraciadamente (no está), pero desde allá arriba me acompaña".

No obstante, cuando los cuestionamientos sobre su relación con Frida Sofía llegaron, en torno a si fue verdad que pudo reencontrarse con su hija, tal como lo aseguró Pablo Moctezuma, padre de la influecer y también cantante, Alejandra no emitió ninguna declaración y se fue del lugar. El vínculo entre Alejandra y Frida se ha visto envuelto en polémicas anteriormente, aunque las recientes teorías sobre una posible reconciliación han captado la atención de sus seguidores.

Con respecto a su salud, fue Enrique Guzmán quien días antes contó que su hija fue sometida a una operación por una lesión en el tendón de uno de sus dedos, lo que a la postre llevó a la rockera a disipar las dudas al compartir en sus redes sociales una imagen de su mano operada con el mensaje: "Lista para rocanrolear". Este gesto reafirmó su espíritu inquebrantable y su determinación de seguir adelante con sus compromisos profesionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui