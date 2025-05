Wendy Guevara vuelve a Televisa tras escándalo en Miami; revela en 'Hoy' su debut en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de protagonizar escándalo en Miami, por supuestamente meterse con un stripper casado, la influencer y ahora actriz, Wendy Guevara, acaba de dejar todo el drama en el pasado, y ahora que volvió a Televisa, brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que se dijo emocionada y feliz de oficialmente hacer su debut en las novelas, después de dos años preparándose en la industria.

Guevara hace un par de semanas que se encuentra en el ojo del escándalo, debido a que recientemente una mujer de nombre Bianca, la acusó de difamar a su esposo y de poner en duda sus preferencias sexuales, cuando en Desiguales, programa que conducía en Miami, habló sobre su relación con stripper, que al final resultó que estaba casado. Wendy se ha mostrado tranquila a las amenazas de demanda, afirmando que está preparada para todo.

Ahora, dejando de lado su polémica, la actriz de Un Amor Viejo en París, acaba de confirmar que tras dos años en el medio, preparándose, finalmente ha aceptado ser parte de una novela y aunque no reveló cual ni con que productora, afirmó que está emocionada: "Tengo una junta con una muy grande productora, que ha hecho muchas telenovelas y que es super guau. Estoy muy sorprendida, pero me ofrecieron algo muy bonito. Es una participación especial y lo voy a hacer con todo el ánimo del mundo, espero les guste". En l 2023 rechazó a Juan Osorio por no sentirse lista para un papel en un melodrama.

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que ahora ve esto como una bendición, el poder seguir creciendo profesionalmente y aprender de los mejores de la industria, destacando que va a dar todo de ella para hacer una magistral actuación y honrar la oportunidad recibida: "Me sentí nerviosa, pero dije no, tengo que ver esto como una bendición, porque hay tantas personas preparadas en estas telenovelas y yo poder aprender un poco de ellos, es algo que valoro mucho. Es una bendición y voy a darlo todo".

Finalmente, con el tema de su estatus sentimental, que es muy comentado, la estrella del reality, Perdida, Pero Famosa, declaró que ella está libre y disponible para tener desde uno a varios amores, porque como mujer soltera puede hacer lo que quiera y estar con quien quiera: "Estoy libre para amar a quien sea, cada ratito si quiero, porque estoy soltera y yo puedo amar a uno, mañana a otro, y así me la llevo. Cuando una es soltera, puede hacer lo que quiera

Fuente: Tribuna del Yaqui