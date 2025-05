Casi muere: Tras sufrir tromboembolia pulmonar, integrante de 'Hoy' hace triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi morir a causa de complicaciones de su cirugía de cadera, que terminó en una tromboembolia pulmonar, la reconocida integrante del programa Hoy y experta de baile, Ema Pulido, acaba de brindar una entrevista reveladora en la que aclara cómo se encuentra de salud, haciendo una triste confesión, en la que señaló un nuevo padecimiento.

Después de la sexta emisión de Las Estrellas Bailan en Hoy, Pulido tuvo un fuerte revés de salud, ya que tuvo que ser operada de la cadera por una lesión que se hizo en sus años de bailarina, y aunque fue todo un éxito, una semana después tuvo que regresar al quirófano al sufrir una tromboembolia pulmonar, que es parte de las complicaciones de una operación como la que tuvo, y por la que pudo perder la vida de no haber ido al hospital a tiempo.

Ahora, tras varios meses de recuperación, Ema brindó una entrevista para TV Notas, en la que aclaró que ella se siente muy bien, pero que en redes sociales ya la mandaron a 'La Casa del Retiro' y afirman que ya es momento que se la lleven para allá, agregando con su usual sentido del humor que puede ser la que organice los eventos: "Yo puedo organizar bailes, muchas cosas en 'La casa del retiro', por supuesto que también puedo hacerlo en La casa de los famosos, el exceso de juventud. Entonces con ese plan, no sé qué vaya a pasar. Hay cosas más interesantes aquí afuera que se están cocinando".

Tras esto, confirmó que ella está dispuesta a regresar a la siguiente temporada del reality de baile producido por Andrea Rodríguez Doria, si es que ella aún la requiere, afirmando que es más que feliz de ver a la gente bailar y tratar de ayudarlos a alcanzar la excelencia: "Pienso que sí voy a estar en la temporada de Las estrellas bailan en Hoy, si Dios me da vida, en octubre, si soy necesaria. Yo feliz por ver bailar a la gente y tratar de ayudarlos, que amen más la danza, el teatro, que estén vivos todo el tiempo, que se muevan, que sientan".

Con respecto a su estado de salud, declaró que se encuentra bien, que no le duele absolutamente nada y aunque le dicen que tiene una lesión en la vértebra, ella no se siente así como le dicen, destacando que del tema de la cadera y la tromboembolia, ya está recuperada al 100 por ciento y se enfoca en los ensayos de Café Amor, su nueva obra: "Estoy bien de mis dolencias pasadas. Hay otras nuevas. Tengo una vértebra que pellizca la médula y los nervios, y yo siento que están inventando porque no me duele nada. Dolencias hay muchas nuevas, el dolor de estómago porque estamos en los ensayos de la obra Café Amor".

De la misma manera, declaró que en los ensayos hay mucha presión y se "jala los pelos", y le duele el estómago de la presión, pero que en realidad para ella es un placer y disfruta mucho de la danza y el teatro, afirmando que es lo que la hace más feliz: "Disfruto los ensayos de danza y teatro, ya cuando está, cuando tienes tu bebé, nada más es cultivarlo: que no se enchueque, que no salga cojo, que no se crea mucho. Cualquiera puede hacer una obra con su lana, pero en esta obra sí hay magia".

Fuente: Tribuna del Yaqui